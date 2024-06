Pro Loco Creazzo: definito il nuovo direttivo

Eletto presidente Attilio Brun: «Vogliamo creare una sinergia con le altre realtà del paese» – Pro Loco Creazzo.

Fare squadra con tutte le forze del paese, con l’obiettivo di promuovere la vita sociale. Si presenta così quello che sarà il Direttivo della Pro Loco di Creazzo per i prossimi quattro anni, definito negli scorsi giorni in seguito all’elezione nell’assemblea dei soci del 16 maggio.

Pro Loco Creazzo

Il nuovo presidente è Attilio Brun, affiancato dal vicepresidente Daniele Gentilin, dalla segretaria Nadia Terrin, dal tesoriere Francesco Refosco e dai consiglieri Roberto Pellizzari, Daniele Passarotti e Luciana Boscardin. 64 anni, ex segretario mandamentale della Confcommercio di Arzignano da poco in pensione.

Brun ha in programma un incontro con la neo insediata Amministrazione Comunale per gettare le basi di una futura collaborazione. «Il nostro obiettivo è quello di instaurare una forte sinergia con tutte le forze di Creazzo – il suo commento -, quali Amministrazione, Parrocchia, associazioni culturali e società sportive, il tutto nell’ottica di creare un “sistema paese” per favorire una miglior qualità della vita sociale».

Gli obiettivi dell’attuale Direttivo, spiega il presidente, sono la promozione turistica e paesaggistica. Oltre all’incremento delle attività culturali e la promozione dei prodotti tipici del territorio, uno fra tutti il broccolo fiolaro.

«Ringrazio tutti i soci e il Direttivo per la fiducia concessami – conclude Brun -. Quello che ci accingiamo a intraprendere vuole essere un percorso fortemente inclusivo, che mira a coinvolgere tutti coloro che intendono lavorare per la crescita di Creazzo».

Creazzo, 13-06-2024

Fonte PRO LOCO CREAZZO APS

Piazza del Comune, 6 – 36051 CREAZZO (VI)

Tel. 331 9628356 – e-mail: prolococreazzo@gmail.com

Consorzio La Serenissima Agno Chiampo – APS