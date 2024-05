Prefettura di Vicenza: insediamento cabina di regia PNRR

Si rende noto che nella mattinata odierna, il Prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo ha partecipato alla riunione, svoltasi in modalità di videoconferenza, della Cabina di regia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Prefettura di Vicenza.

Riunione, coordinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR Raffaele Fitto.

Provincia di Vicenza

Per l’ambito territoriale della provincia di Vicenza hanno preso parte all’incontro, oltre al rappresentante locale del Governo,

il Presidente della Provincia Andrea Nardin ,

, la vicesindaca del capoluogo Isabella Sala

il direttore della locale Ragioneria territoriale dello Stato Massimo Barbiero.

Nell’occasione, si è proceduto al formale insediamento e all’avvio dei lavori delle cabine di coordinamento istituite presso ciascuna Prefettura. Questo per la definizione dei piani di azione per l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR.

Con riferimento specifico all’ambito locale, la cabina di coordinamento istituita presso l’Ufficio territoriale del Governo di Vicenza è presieduta dal Prefetto Caccamo ed è composta da qualificati rappresentanti

della Regione del Veneto,

dell’Amministrazione provinciale di Vicenza,

dell’ANCI Veneto

della Ragioneria territoriale dello Stato.

Nonché dei Comuni e delle Amministrazioni statali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Potranno inoltre essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali nonché altri soggetti pubblici interessati.

La cabina di coordinamento si inserisce nel contesto dei processi di monitoraggio e di supporto all’attuazione degli interventi PNRR già in atto ed è rivolta, in particolare, ad agevolare l’espletamento degli adempimenti da parte dei soggetti attuatori a livello territoriale, creando una maggiore sinergia tra scadenze e adempimenti connessi per l’attuazione degli interventi PNRR con le esigenze specifiche e le eventuali criticità operative che emergono dai diversi territori.

Vicenza, 27 maggio 2024

Prefettura di Vicenza – IL CAPO DI GABINETTO Cassaro