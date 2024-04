Ponte Secula: via le transenne, inaugurata la passerella ciclopedonale

Finalmente a piedi e in bici: aperta la passerella ciclopedonale di Secula a Longare (VI)

E’ stata inaugurata questa mattina la nuova passerella ciclopedonale di Secula, che collega Secula a Longare. Un’infrastruttura fortemente voluta dalla comunità e che finalmente permette ai pedoni e ai ciclisti di attraversare il Bacchiglione in sicurezza.

Un’opera attesa

La passerella, lunga 49 metri e larga 2,44, è costata 240.000 euro alla Provincia di Vicenza. Rappresenta la realizzazione di un impegno preso con la cittadinanza per garantire la mobilità lenta e collegare Secula a Vicenza e Padova attraverso le piste ciclabili della Riviera Berica e del Brenta.

Caratteristiche

La passerella è dotata di una rete di protezione sulle pareti interne per evitare cadute ed è posizionata vicino al ponte esistente. Ospita anche le tubazioni dei sottoservizi che verranno poi spostate sul nuovo ponte. La passerella sarà provvisoria e verrà smontata quando verrà realizzata la pista ciclabile definitiva accanto al nuovo ponte.

Il nuovo ponte di Secula

Il nuovo ponte di Secula, che sostituirà l’attuale sulla strada provinciale 20, è in fase di costruzione e dovrebbe essere inaugurato entro fine anno. Sarà un ponte in metallo, lungo 48 metri e largo 8,50 metri (11 metri con la pista ciclabile), ad arco con una sola campata al posto delle tre attuali. Le pile in alveo saranno sostituite da una palificata di sostegno direttamente dalla quota stradale, eliminando così un ostacolo al deflusso delle piene, dato che l’area è soggetta a esondazioni. Il costo del nuovo ponte è di 5,4 milioni di euro.

Un futuro più sostenibile

L’apertura della passerella e la costruzione del nuovo ponte rappresentano un importante passo avanti per la mobilità sostenibile a Secula e nei comuni limitrofi. L’opera permetterà ai cittadini di spostarsi in modo più sicuro e rispettoso dell’ambiente, contribuendo a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico.

Longare, 24 aprile 2024

Fonte: Provincia di Vicenza – Ufficio Stampa