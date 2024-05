Polizia locale di Cassola e Mussolente: spray urticante in dotazione agli agenti

Spray urticante contro le aggressioni per gli agenti della Polizia locale di Cassola e Mussolente.

D’ora in poi anche i vigili del servizio associato misquilese e cassolese avranno in dotazione questo efficace strumento di difesa da utilizzare nel caso si presenti la minaccia di un attacco da parte di soggetti rissosi o armati di lame o coltelli.

Questa mattina il comandate Massimo Munari e gli otto uomini in forza alla PL dei due Comuni hanno partecipato, nei locali dell’ex caserma Ai Muli, in via Ca’ Baroncello, ad un corso di finalizzato proprio all’apprendimento del corretto utilizzo dello spray.

Le lezioni sono state tenute dagli istruttori dell’Aso (Accademia di sicurezza operativa), ente deputato alla formazione e all’addestramento delle forze dell’ordine.

«Il programma prevedeva una parte teorica e una pratica, con l’insegnamento di alcune tecniche di autodifesa da utilizzare per immobilizzare l’individuo colpito dallo spray urticante» spiega il comandante Munari, precisando che la sostanza contenuta nel flacone da oggi in dotazione agli agenti è atossica e, salvo l’irritazione temporanea, non ha effetti dannosi sull’organismo.

«In ogni caso – aggiunge – saremo muniti anche di un prodotto decontaminante da utilizzare dopo essere riusciti a bloccare il soggetto pericoloso per alleviare il bruciore».

«Riteniamo che questo potenziamento della dotazione ci sarà di grande aiuto – conclude il responsabile del servizio. Aiuto a garantirà una maggior sicurezza agli agenti impegnati nei servizi di pattugliamento e controllo del territorio».

