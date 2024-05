Piscina di Sandrigo: obiettivo garantire il servizio ai cittadini

La piscina di Sandrigo è punto di riferimento per ragazzi, famiglie e sportivi, anche a livello agonistico con ben 190 atleti iscritti nelle diverse categorie e campionati, frequentata non solo da cittadini sandricensi.

Fabio Rigotto

“È questa consapevolezza che ha guidato ogni scelta dell’Amministrazione, che ha agito con forte senso di responsabilità – spiega l’Assessore allo Sport, Fabio Rigotto – Sono anche io un utente dell’impianto e so quanto la piscina sia importante per il nostro territorio. Abbiamo sempre avuto un occhio attento alla situazione che, negli ultimi mesi, si è decisamente complicata a causa della perdurante insolvenza della società G.I.S. nei confronti dell’Istituto di Credito Sportivo ICS, e di riflesso, nei confronti dei Comuni garanti”.

Piscina di Sandrigo

La storia della piscina di Sandrigo nasce il 14 gennaio 2003, quando il Comune ha sottoscritto con GIS srl un contratto per la concessione di lavori pubblici relativi alla costruzione e gestione (trentennale) di un impianto natatorio coperto. In data 31.10.2007, GIS ha acceso un mutuo con l’Istituto di Credito Sportivo ICS e, contestualmente, il Comune di Sandrigo, dell’allora amministrazione Trento, ha rilasciato una fideiussione, rendendosi garante, nei confronti dell’Istituto di Credito del pagamento da parte di GIS del capitale mutuato, interessi anche moratori, spese e accessori.

Nonostante qualche difficoltà iniziale e alcuni ritardi nel versamento delle prime rate, GIS ha poi continuato a gestire autonomamente la piscina, come contrattualmente stabilito, e ad ottemperare ai propri impegni con l’Istituto di Credito Sportivo.

Ciò fino al 2022, quando ha smesso di pagare le rate e ha chiesto al Comune di Sandrigo un contributo a fondo perduto di euro 500.000,00 per ragioni di “riequilibrio economico-finanziario”, richiesta che l’Ente non ha ovviamente potuto accogliere.

Da allora,

il Comune di Sandrigo, in sinergia con i Comuni di Arzignano, e in particolare di Piazzola sul Brenta e Malo – che pure ospitano sul proprio territorio una piscina gestita da GIS – ha seguito attentamente la vicenda, da un lato auspicando la ripresa dei pagamenti da parte di GIS e, dall’altro, prendendo contatti con l’Istituto di Credito Sportivo, al fine di scongiurare l’interruzione del servizio natatorio ai propri cittadini.

Nel frattempo, GIS ha presentato domanda di concordato preventivo, bloccando con misure protettive ogni azione sia di ICS sia dei Comuni. In attesa di determinazioni da parte del Tribunale di Treviso sulla proposta di piano concordatario presentata da GIS, l’Istituto di Credito Sportivo ha escusso i Comuni, chiedendo loro il pagamento dell’intero importo residuo dei rispettivi mutui.

Sono seguite serrate interlocuzioni, in via riservata, tra ICS e i Comuni all’esito delle quali il Comune di Sandrigo, comunque obbligato al pagamento delle rate non evase del mutuo in luogo di GIS a seguito dell’escussione della fideiussione, ha ottenuto una riduzione degli interessi in primo momento richiesti da ICS. Ad oggi, la somma che il Comune deve versare a ICS, in qualità di fideiussore di GIS, è di euro 464.860,00.

Antonio Cuman

“Fortunatamente, grazie alla gestione oculata e prudente della presente e della scorsa Amministrazione che hanno accantonato tutte le somme oggi necessarie per saldare le rate insolute ed estinguere il mutuo di GIS, il Comune di Sandrigo non dovrà ricorrere a finanziamenti ed entro il prossimo 15 giugno verserà a ICS quanto dovuto. Si cercherà, quindi, di recuperare da GIS quanto versato, pur con tutte le difficoltà del caso. – Sottolinea il Vicesindaco e Assessore al bilancio Antonio Cuman – L’impegno nostro è sempre stato quello di garantire il servizio: nel momento critico della pandemia avevamo aggiunto al ristoro ministeriale ricevuto da GIS, un contributo straordinario, e anche oggi, ogni nostra decisione sarà volta, per quanto possibile, a salvaguardare la continuità del servizio offerto in questo importante impianto natatorio a tutela dei nostri cittadini”.

28 maggio 2024