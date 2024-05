Piccoli studenti in gita al Mercato di Campagna Amica Marostica

Giovedì 23 maggio merenda all’insegna del territorio i piccoli studenti delle scuole dell’Infanzia e Primaria

Coldiretti e Campagna Amica vivono il territorio e lo dimostrano anche attraverso gli eventi che programmano per sensibilizzare gli adulti, ma anche i più piccoli, grazie ad una rete di insegnanti che si rivela sempre particolarmente attenta alla salute e ad avvicinare i piccoli studenti alla conoscenza del made in Italy.

Domani, giovedì 23 maggio, il Mercato Campagna Amica di Marostica in Piazzale Stazione dedicherà una mattinata ai bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Marostica per fargli scoprire la ciliegia di Marostica Igp e offrirgli una piccola merenda.

80a festa della ciliegia di Marostica Igp

“L’evento è stato pensato in concomitanza con l’80a festa della ciliegia di Marostica Igp – spiega Coldiretti Vicenza –. La festa della ciliegia che rappresenta un momento importante per il territorio, per celebrare uno dei prodotti tipici distintivi dell’area Bassanese. Ed a seguire verrà proposto un aperitivo per i clienti del mercato. Un momento per valorizzare la regina delle rosse e per consolidare il rapporto tra produttori e cittadini consumatori”.

I piccoli studenti delle scuole che prenderanno parte all’iniziativa

Alla mattinata prenderanno parte la Scuola Materna Beato Lorenzin, la Fondazone Scuola Materna Prospero Alpino. Ma anche la Scuola Primaria Arpalice Cuman e la Scuola dell’Infanzia M.T. Di Calcutta – Ic Marostica.

Alle 9.30 i “grandi” delle scuole dell’Infanzia coinvolte nell’iniziativa potranno degustare una prelibata e colorata merenda. Mentre alle 10.30 sarà la volta delle classi 1a A e 2a B della Scuola Primaria Arpalice Cuman.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Vicenza, 22 maggio 2024

Fonte: Coldiretti Vicenza Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista