Passeggiata Liberty: molto apprezzato il tour tra ville e palazzi di Thiene

Alto gradimento per la terza edizione della Passeggiata Liberty nalla città di Thiene (VI)

Anche la terza edizione della Passeggiata Liberty, svoltasi a Thiene domenica scorsa, è stata accolta con favore. Risultando gradita e apprezzata dai numerosi partecipanti che hanno potuto visitare la Città ammirandone le preziose testimonianze in stile Liberty. La mattinata è stata culminata nel tempio della cultura thienese, lo splendido Teatro Comunale, che ha rivelato non solo la propria bellezza ma anche particolari interessanti poco noti della sua storia. Come ad esempio il fatto che già al momento dell’edificazione nel 1898 era dotato di illuminazione elettrica.

Passeggiata Liberty: il commento dell’assessora Maino

“La Passeggiata è un modo alternativo di vivere Thiene – ha commentato l’Assessora al Turismo, Marina Maino – . Permette di comprenderne la storia, di conoscere aneddoti e curiosità, lasciandosi trasportare in un passato non troppo lontano. Solo attraverso la conoscenza della Città è possibile promuovere una cultura che ne permetta il rispetto e la valorizzazione“.

L’evento è stato organizzato dall’Ufficio Turismo del Comune, in collaborazione con l’OGD Pedemontana Veneta e Colli in occasione della Giornata Mondiale dell’Art Nouveau istituita nel 2013 dal Museo delle Arti Decorative di Budapest.

Thiene, 18 giugno 2024

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa