Passeggiata Liberty: appuntamento a Thiene

È programmata per domenica 16 Giugno 2024 la terza edizione della Passeggiata Liberty, organizzata dall’Ufficio Turismo del Comune di Thiene in collaborazione con l’Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli.

Spiega l’Assessora al Turismo, Marina Maino: «Torna la Passeggiata Liberty e, con quest’iniziativa, la possibilità di osservare da un particolarissimo punto di vista Thiene, città rispettosa del proprio passato ma, allo stesso termo, aperta alle innovazioni.

È un evento all’insegna del turismo lento che permetterà di ammirare la Città scoprendo la sua anima liberty. Si rimarrà stupiti dalla modernità delle decorazioni che ancora oggi sono visibili nelle facciate degli edifici e che narrano di una Thiene passata, elegante, raffinata e ricca d’arte e di testimonianze storiche».

Il ritrovo per la partenza è il Villino Iris al Giardino del Bosco alle ore 10.00.

La passeggiata proseguirà lungo le vie del centro storico alla ricerca degli eleganti elementi decorativi in Liberty che ancora oggi caratterizzano le facciate degli edifici cittadini. Il tragitto si concluderà, quindi, con una visita al Teatro Comunale, splendido esempio di Liberty in area vicentina, riccamente decorato da intagli e affreschi, per assaporare un’atmosfera d’altri tempi: la “Belle Époque” di inizio secolo.

Al termine della passeggiata, alle ore 12.00 circa è previsto l’Aperitivo Liberty, con la tipica Genziana thienese accompagnata da stuzzichini.

La partecipazione è su prenotazione al seguente link https://tinyurl.com/3cy378df

L’evento si svolge in prossimità della Giornata Mondiale dell’Art Nouveau organizzata per la prima volta nel 2013 dal Museo delle Arti Decorative di Budapest e la cui ricorrenza è fissata ufficialmente al 10 giugno, in omaggio a due grandi artisti di questa corrente artistica, l’architetto ungherese Ödön Lechner e l’architetto spagnolo Antoni Gaudí, entrambi scomparsi in questa data.

