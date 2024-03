Palazzetto dello Sport di Montebello: nuova illuminazione a LED

Al via il rifacimento dell’illuminazione con impianti a LED del Palazzetto dello Sport di Montebello Vicentino

Obiettivo risparmio energetico al Palazzetto dello Sport di Montebello Vicentino. Al via, infatti, il completo rifacimento dell’impianto di illuminazione. Tutte le lampade a vapore di sodio saranno sostituite con lampade a led: un intervento di ammodernamento che, a lavori conclusi, permetterà di ridurre il consumo, alla massima potenza, dagli attuali 20 a 5 chilowattora.

Collocazione delle lampade a LED nel dettaglio

Le luci posizionate sul soffitto che illuminano il campo da gioco, dove si svolgono gli incontri di hockey pista, calcio a 5, basket e i saggi di pattinaggio artistico e ginnastica ritmica, sono già state sostituite, così come quelle che illuminano le tribune. Nel prossimo periodo estivo, al palasport, approfittando dell’interruzione delle competizioni, si procederà con la sostituzione delle luci degli spogliatoi e dell’ingresso e con l’installazione di un nuovo quadro elettrico.

“L’investimento complessivo ammonta a 70.000 euro – spiega l’assessore allo sport, Stefano Valente –. Il nuovo impianto consente una doppia regolazione: alla massima potenza in occasione degli incontri agonistici e dei saggi, oppure ad illuminazione ridotta in occasione degli allenamenti. In quest’ultimo caso, quindi, il risparmio energetico sarà ancora maggiore”.

“La tutela dell’ambiente passa anche attraverso questo tipo di interventi – commenta il sindaco Dino Magnabosco –. Un minor consumo di energia significa infatti una minore emissione di inquinanti”.

Montebello Vicentino, 27 marzo 2024

Fonte: Comune di Montebello Vicentino (VI) – Ufficio Stampa Hassel Omnichannel