Montorso Vicentino: uffici del Comune più snelli ed efficienti

Montorso Vicentino: riorganizzazione degli uffici, per un Comune più snello e flessibile.

Nuovo assetto in Comune a Montorso Vicentino, grazie alla riorganizzazione degli uffici voluta dall’Amministrazione comunale in accordo con il personale. Una scelta dovuta anche al fatto che dall’inizio del mandato di questa Giunta comunale, per via di avvicendamenti legati a pensionamenti, sono giunte in Municipio ben otto nuove figure, tutte di giovane età. Un sostanzioso rinnovamento, che ha portato il personale ad essere composto quasi al 100% da donne. C’è infatti un unico dipendente maschio, ossia il responsabile dell’area finanziaria, il dott. Gabriele Carlotto.

“Con questa riorganizzazione – spiega il sindaco Diego Zaffari – le aree del Comune sono passate da cinque a tre. Oltre alla già citata area finanziaria, abbiamo mantenuto l’area tecnica, affidata all’ing. Sandra Mantese, mentre abbiamo accorpato l’anagrafe e la segreteria, affidate alla dott.ssa Norma Avvantaggiato, e abbiamo eliminato la vicesegreteria. Così facendo, ci siamo allineati all’organizzazione che hanno quasi tutti i Comuni, come il nostro, con una popolazione attorno ai 3.000 abitanti. La flessibilità che andiamo cercando, per fornire risposte rapide ai problemi e alle esigenze dei cittadini, sarà poi agevolata dall’età media piuttosto bassa dei dipendenti. Persone giovani che stanno dimostrando passione, impegno e entusiasmo in quello che fanno”.

Montorso Vicentino, 27 marzo 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Montorso Vicentino – Hassel omnichannel