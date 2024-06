Villa Cordellina Lombardi: Rula Jebreal dialoga con Luca Telese

Dal 9 giugno al 7 luglio in Villa Cordellina Lombardi, Villa Piva detta dei Cedri, Palazzo Malmignati e Villa Foscarini Rossi.

Festeggia i suoi primi 25 anni Sorsi d’Autore®, la manifestazione ideata e promossa da Fondazione Aida, in collaborazione con Regione Veneto, Istituto Regionale Ville Venete e l’Associazione Ville Venete, con l’obiettivo di unire arte, letteratura, musica, turismo e giornalismo alla cultura enogastronomica. Sono proprio questi gli ingredienti di un format di successo, molto amato dal pubblico e ormai sempre più atteso nella stagione estiva per la sua atmosfera di raffinata e coinvolgente convivialità.

Villa Cordellina Lombardi

Montecchio Maggiore (VI) | Via Lombardi

Domenica 09 Giugno

Rula JEBREAL dialoga con Luca TELESE

Vini in degustazione Azienda F.lli Tedeschi

18:30 Degustazione guidata | Vini e prodotti partner

Vini e prodotti partner 19:45 Visita alla Villa | Alla scoperta della dimora storica

Alla scoperta della dimora storica 21:00 Incontro con degustazione

Una kermesse capace di coniugare l’eterna bellezza delle Ville Venete, molte Patrimonio Unesco, con degustazioni guidate di vini pregiati, a cura di AIS Veneto – Associazione italiana Sommelier e delle eccellenze gastronomiche del territorio, con il coinvolgimento dei più riconosciuti Consorzi e produttori.

Dal 9 giugno al 7 luglio ad accogliere gli appuntamenti in calendario per questa edizione saranno quattro dimore uniche al mondo, che il pubblico avrà la possibilità di ammirare e visitare con una guida esperta:

Villa Cordellina Lombardi Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore (VI),

Villa Piva detta “dei Cedri” a Valdobbiadene (TV),

a Valdobbiadene (TV), Palazzo Malmignati a Lendinara (RO),

a Lendinara (RO), Villa Foscarini Rossi a Stra (VE).

Una rassegna diffusa, caratterizzata dalla promozione e dalla valorizzazione del territorio veneto e delle sue peculiarità.

Non mancheranno anche quest’anno personalità di spicco, protagoniste dei momenti di Incontro con l’Autore, come Rula Jebreal e Francesca Fagnani, ospiti del giornalista Luca Telese, e Neri Marcorè in un faccia a faccia con l’istrionico Dario Vergassola.

Fonte Fondazione AIDA ets

www.fondazioneaida.it