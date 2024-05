Con grande entusiasmo ed impegno, ci avviciniamo alla metà della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni che si terranno l’8 e il 9 giugno. E’ un momento cruciale per il nostro paese e per il futuro della nostra comuità, per questo motivo e di fondamentale importanza che ognuno di noi partecipi attivamente al processo democratico.

Il voto non è solo un diritto, ma anche un dovere civico che ci permette di far sentire la nostra voce, di contribuire alla scelta di coloro che ci rappresenteranno nelle istituzioni locali.

Ogni singolo voto conta e puo fare la differenza nella definizione del nostro futuro.

Molti cittadini chiedono il cambiamento e vogliono voltare pagina da chi ha gestito il paese negli ultimi 15 anni.

Vi incoraggio, dunque, a prendere parte a queste elezioni, a informarvi sul nostro programma, sulle nostre attività cosi da poter esprimere il vostro voto consapevolmente.

La vostra partecipazione è fondamentale per garantire un’amministrazione responsabile e attenta alle esigenze della nostra comunità. Invito tutti a riflettere sull’importanza di questo momento e a fare in modo che il vostro voto non venga disperso a discapito del cambiamento.

La lista civica “AMIAMO ALTAVILLA – ROSSELLA ZATTON SINDACO” e il voto che garantisce tutto questo.

Insieme possiamo iniziare il cambiamento che meritiamo per un futuro migliore per i nostri figli e per l’ambiente che ci circonda.

Grazie per la vostra attenzione e per il vostro impegno civico.

Amiamo Altavilla – Rossella Zatton, il voto utile!

Sii protagonista assieme a noi di una nuova Altavilla.

L’8 e il 9 giugno, non delegare il tuo futuro, scegli di andare a votare.

www.zattonsindaco.it