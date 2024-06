Nuova pista ciclabile Vicenza/Torri di Quartesolo: lavori in corso!

Partiti i lavori per la nuova pista ciclabile che collegherà Vicenza a Torri di Quartesolo

L’intervento, lungo la Strada Regionale 11, finanziato con fondi Pnrr

Sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile lungo la strada Regionale 11, che collegherà Vicenza con il Comune di Torri di Quartesolo.

Assessore Spiller: un impegno per la mobilità ciclabile



«Continua l’impegno dell’amministrazione nella realizzazione di nuove infrastrutture che favoriscano la mobilità ciclabile e la sicurezza dei pedoni – commenta Cristiano Spiller, assessore ai lavori pubblici e alla mobilità -. Questo nuovo intervento, che migliorerà il collegamento tra il territorio di Vicenza e il vicino Comune di Torri di Quartesolo, fa parte di un più ampio progetto di connessione della città ai Comuni contermini. Il collegamento con la rete ciclabile della città sarà successivamente completato con il collegamento tra il centro commerciale “Palladio” e il nodo viario di viale Camisano. Quest’ultimo intervento è in fase di progettazione e si svilupperà all’interno delle opere viarie previste per la Tav».

Due stralci per un investimento di 650.000 euro



I lavori appena iniziati, finanziati con fondo europeo Next Generation nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 – Rigenerazione urbana), si dividono in due stralci, per un investimento totale di 650.000 euro. Il primo tratto, di 480 metri, situato di fronte al centro commerciale “Palladio”, riguarda la realizzazione di una ciclabile in sede propria sulla banchina della strada Padana verso Padova. Il secondo tratto, di 175 metri, raggiungerà invece la passerella posata nel 2018, come primo stralcio, a confine con il territorio quartesolano. È previsto anche il rifacimento di due fermate del trasporto pubblico locale, con l’adeguamento delle barriere architettoniche.

I lavori, a cura del settore Mobilità, trasporti e infrastrutture, avranno una durata di cinque mesi e vedranno dei possibili restringimenti della carreggiata, senza però modifiche alla viabilità.

Vicenza, 18 giugno 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza