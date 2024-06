Musei AltoVicentino: i Centri Estivi Itineranti “MUSEUM TREK”

Aperture speciali per i musei nei mesi estivi – MUSEUM TREK. Centri Estivi Itineranti alla scoperta di Musei AltoVicentino

Senza tentennamenti Musei Altovicentino ha risposto positivamente alla proposta della Cooperativa Biosphaera Onlus di aprire i musei ai partecipanti dei loro trekking estivi.

Un progetto che parte in forma sperimentale con l’estate 2024, coinvolgendo 5 musei della rete, per portare in massima sicurezza 60 ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado a esplorare il territorio affiancati da esperte guide e naturalisti.

Silvia Berlato

“Quando si dice museo si pensa a qualcosa di statico e di chiuso, ma il nostro impegno va in tutt’altra direzione – afferma Silvia Berlato, Presidente Musei Altovicentino – Questa proposta consente ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 e i 14 anni di stare all’ara aperta, di camminare immersi nella natura e di toccare con mano come i musei territoriali siano finestre attraverso le quali anche il paesaggio svela nuove storie e acquista nuovi significati”.

“I musei e l’ambiente sono da sempre due pilastri del nostro metodo educativo – aggiunge Michele Ferretto, presidente di Cooperativa Biosphaera Onlus – Crediamo che l’avventura possa essere vissuta non solo all’aria aperta, ma anche scoprendo i nostri piccoli musei che raccontano il territorio e il patrimonio che li circonda”.

Il punto di forza della proposta sono proprio le tappe nei musei, punto di partenza e di arrivo dei trekking di tre giorni, che per l’occasione offriranno visite guidate di eccezione, in quanto i ragazzi e le ragazze potranno incontrare i conservatori museali e conoscere anche alcuni aspetti del lavoro di ricerca che viene svolto.

Programma

A CHI E’ DEDICATA

La proposta, rivolta a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni (che hanno frequentato la scuola secondaria di primo grado), si svolgerà nei mesi di luglio e agosto in tre diverse settimane: durante le giornate di cammino saranno previste numerose attività di scoperta e ricerca, per comprendere al meglio il territorio.

I LUOGHI

Il punto di partenza sarà sempre il Museo Paleontologico del Priaboniano “R. Gasparella” a Monte di Malo, ma i percorsi avranno sempre mete differenti: Valdagno, Montecchio Maggiore e Schio.

Si tratta di un’occasione unica per scoprire il territorio e i musei che lo raccontano, facendo incontrare i giovani esploratori con i ricercatori che lavorano nei musei.

I musei che visiteremo con i trekking sono:

Museo Paleontologico del Priaboniano “R. Gasparella” di Monte di Malo con Thomas Marchiorato Museo Civico “D. Dal Lago” di Valdagno con Bernardetta Pallozzi Museo Civico di archeologia e scienze naturali “G. Zannato” di Montecchio Maggiore con Roberto Battiston Museo Etnografico sulla Lavorazione del Legno di San Vito di Leguzzano con Paolo Snichelotto Museo Geomineralogico e del Caolino di Schio con Alessandro Sella.

I PROGRAMMI

Le tre diverse proposte sono le seguenti:

3-5 luglio

Sulle tracce dei giganti del passato (Monte di Malo-Valdagno)

Tre giorni alla scoperta del passato dell’Alto Vicentino! Ricercheremo i fossili nel sito del Priaboniano, entreremo nel Buso della Rana (la grotta più grande del Veneto), attraverseremo le antiche contrade dell’Altopiano del Faedo e ammireremo le Piccole Dolomiti, prima di tornare in pianura e visitare il Museo Civico “D. Dal Lago” a Valdagno.

24-26 luglio

Tra antiche lagune di atolli tropicali (Monte di Malo-Montecchio Maggiore)

Lo sapevi che dove cammineremo in questa settimana un tempo c’era una grande laguna con alcuni isolotti? Analizzeremo i macroinvertebrati dei corsi d’acqua lungo il cammino, ascolteremo i rapaci notturni, entreremo nelle Priare sotto i Castelli e scaveremo alla ricerca di minerali, prima di visitare il Museo Civico di archeologia e scienze naturali “G. Zannato” a Montecchio Maggiore.

31 luglio-2 agosto

La forza del legno e della pietra (Monte di Malo-Schio)

Lungo il cammino di questa settimana, scopriremo la potenza della natura: riconosceremo diverse tipologie di piante, ci rinfrescheremo lungo le acque dei torrenti del territorio e impareremo a costruire oggetti con i materiali naturali. Fondamentali saranno le visite al Museo Etnografico sulla Lavorazione del Legno di San Vito di Leguzzano e al Museo Geomineralogico e del Caolino di Schio.

L’organizzazione è a cura di Cooperativa Biosphaera Onlus con il patrocinio e la collaborazione di Musei Altovicentino.

Le guide saranno Luca Grotto e Alice Poloniato di Cooperativa Biosphaera Onlus.

La proposta prevede un numero massimo di 20 partecipanti per ciascuna data; le iscrizioni saranno possibili fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori info e iscrizioni, si può visitare il sito di Biosphaera al seguente link:

https://experience.biosphaera.it/esperienze/museum-trek-cent…i-alto-vicentino/

Malo, 6 giugno 2024

Fonte Comune di Malo