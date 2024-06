Montecchio Maggiore: via del Sasso Moro apre al traffico

Questa mattina è stata aperta al traffico la nuova bretella di via del Sasso Moro per agevolare i veicoli in ingresso e in uscita dalla Strada Provinciale Cordellina, ora accessibile direttamente dalla rotatoria, e rendere più scorrevole la viabilità nella zona est della città. Montecchio Maggiore.

Il nuovo collegamento sostituisce il precedente incrocio ad angolo retto tra le due strade. Garantendo maggiore sicurezza soprattutto ai veicoli che intendono immettersi sulla provinciale da via del Sasso Moro. Strada che a sud si unisce con il rondò della Strada Regionale 11.

Un’opera la cui realizzazione è stata possibile grazie a un accordo pubblico-privato che ha portato anche all’allargamento e al rifacimento della carreggiata di via del Sasso Moro e ad alcuni interventi migliorativi sulla regionale.

È stato quindi completato il primo tratto del progetto “tangenziale est” di Montecchio Maggiore. Obiettivo è quello di incanalare il traffico di attraversamento del territorio comunale nelle principali arterie stradali, bypassando il centro storico cittadino.

Marco Billo billo@hassel.it

Marchio e Divisione di Bericaeditrice Srl

Galleria Brigata Valdagno, 32 – 36075 Montecchio Maggiore

www.hassel.it