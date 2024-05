Montecchio Maggiore Progetto Giovani: libri scolastici usati

L’Informagiovani

è un servizio pubblico e gratuito del Comune di Montecchio Maggiore affidato, a partire dal mese di novembre 2022, alla Cooperativa Sociale Studio Progetto specializzata in gestione di servizi informativo-orientativi per i giovani.

Con la nuova gestione il servizio cambia nome in Progetto Giovani per una identificazione più ampia ed esaustiva delle due realtà che include: l’ufficio Informagiovani e gli spazi del Centro Giovani.

Il nuovo Progetto Giovani risponde ai bisogni dei ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 30 anni sia attraverso lo sportello informativo-orientativo, che si occupa di ambiti di interesse quali istruzione e formazione, lavoro, opportunità di mobilità all’estero, partecipazione alla vita sociale, volontariato, cultura, sport e tempo libero, sia attraverso l’organizzazione di eventi, iniziative, rassegne, attività ludico-educative da realizzarsi per e con i giovani di Montecchio Maggiore.

Presso lo sportello di piazza San Paolo 2/A inoltre i giovani possono usufruire di consulenze specialistiche individuali e su appuntamento negli ambiti dell’orientamento scolastico e professionale, della mobilità all’estero, della partecipazione attiva e del volontariato.

Lo sportello funge anche da punto ritiro e consegna libri della biblioteca civica cittadina.

Progetto Giovani di Montecchio è anche Centro Giovani: un luogo pubblico fornito di aule studio, aula formazione, aula aggregazione e spazi per riunioni ed incontri. Nel centro giovanile vengono organizzate attività di partecipazione e aggregazione, nonché interventi in co-progettazione con altri enti e realtà presenti nel territorio. Gli spazi sono inoltre a disposizione della cittadinanza che può fruirne su prenotazione.

Informa Donna

Nello stesso spazio è presente anche l’Informa Donna.

Informa Donna è un servizio informativo rivolto a donne di ogni età e nazionalità che qui possono trovare informazioni su: lavoro, formazione, conciliazione famiglia – lavoro, agevolazioni e prevenzione alla violenza di genere, tramite l’orientamento a servizi competenti del territorio, eventi ed iniziative dedicate al mondo femminile.

Lo sportello è disponibile su appuntamento ed è attivo il martedì mattina dalle 9.30 alle 12.30.

Per prendere appuntamento gli utenti possono rivolgersi allo sportello di Progetto Giovani durante gli orari di apertura al pubblico, oppure fare richiesta tramite i recapiti telefonici, e-mail e whatsapp del servizio.