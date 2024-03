Montecchio Maggiore: Pasquetta ai Castelli, Marcia Castellana e Festa Popolare

Come da tradizione, il giorno di Pasquetta a Montecchio Maggiore si festeggia sotto i due simboli della città. Lunedì 1° aprile 2024 è in programma un doppio appuntamento: al mattino la “Marcia Castellana”, seguita dalla “Festa Popolare ai Castelli di Giulietta e Romeo”.

Gli eventi sono organizzati dall’Associazione “Amici della Città di Montecchio” con il patrocinio degli Assessorati al Turismo, alle Manifestazioni e allo Sport del Comune di Montecchio Maggiore. Tanti i volontari coinvolti del Gruppo Alpini Montecchio Maggiore, Gruppo Soccorritori, Gruppo Trodi “Mario Pellizzari” e Gruppo dei Giuseppini.

Marcia Castellana

L’evento podistico non competitivo, aperto a tutti, quest’anno taglia il traguardo delle 18 edizioni. Due i percorsi proposti, rispettivamente di circa 8 e 13 chilometri, entrambi con traguardo al Castello di Romeo. Partenza dalle 8 alle 9.30 con ritrovo al Polisportivo comunale di via del Vigo. Gli itinerari si sviluppano lungo le contrade e attraverso i colli fino ai Castelli, passando per i punti di ristoro allestiti.

Per partecipare alla Castellana è richiesto un contributo di adesione di 3 euro. «Siamo contenti di proseguire con questa tradizione, una marcia giunta alla 18esima edizione che valorizza le bellezze e i luoghi più noti della città, ma che permette anche ai cittadini di scoprire scorci caratteristici», commenta il presidente degli Amici della Città di Montecchio, Vincenzo Guggino.

Nella tarda mattinata è poi prevista, al Castello di Romeo, la “Festa Popolare di Pasquetta” nel ricordo delle tradizioni e dei cibi locali con uova, focacce e panini. Fino a sera saranno attivi uno stand gastronomico, il mercato composto da espositori locali e un’area gonfiabili dedicata ai più piccoli.

«Invito tutta la città a partecipare a queste iniziative per trascorrere insieme una giornata di festa all’aria aperta, all’insegna delle tradizioni locali e dello spirito di comunità», aggiunge il sindaco, Gianfranco Trapula.

