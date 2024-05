Montecchio Maggiore: eventi dal 31 maggio al 9 giugno 2024

Eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdi` 31 maggio a domenica 9 giugno 2024, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore.

VENERDI’ 31 MAGGIO

ore 18.00 – Street food LA PUGLIA CHE TI PIGLIA in Piazza Fraccon

ore 19.00 – FESTA DELLO SPORTIVO allo Stadio Comunale San Pietro “A.Giuriato”

ore 21.30 – Esibizione di pizzica a cura del gruppo Daushasha in Piazza Fraccon

SABATO 1 GIUGNO

DOMENICA 2 GIUGNO

VENERDì 7 GIUGNO

• ore 18.30 – Estate d’Eventi / Il Castello per la Danza 2024 – E20 Danza in ESSERE al Castello di Romeo

SABATO 8 GIUGNO

• ore 19.00 – Estate d’Eventi / Il Castello per la Danza 2024 – E20 Danza in ESSERE al Castello di Romeo

DOMENICA 9 GIUGNO

• ore 21.00 – SORSI D’AUTORE – Fondazione Aida: incontro con RULA JEBREAL e LUCA TELESE in Villa Cordellina Lombardi

• ore 21.30 – Estate d’Eventi / Il Castello per la Danza 2024 – SNAP in SNAP ALL’ITALIANA al Castello di Romeo

SITI DI INTERESSE CULTURALE

➡️ Museo Archeologico e Naturalistico G. Zannato

Orari e costi

Sabato: 15.00-18.30 – Domenica: 9.30-12.30 / 15.00-18.30

€ 3,00 biglietto intero / € 2,00 biglietto ridotto (over 60, 10-17 anni) / Ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 10 anni, disabili; per tutti la prima domenica del mese

Ospita le mostre: Il Cavaliere Longobardo di Monticello di Fara, Zannato & AI, Romeo Explorers, La Regina dei Fossili

➡️ Complesso Ipogeo delle Priare

Orari e costi

Domeniche: 15:00-18:30

3,00 €: biglietto intero / 2,00 €: biglietto ridotto (over 60, 10-17 anni) / Ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 10 anni, disabili



➡️ Museo delle Forze Armate 1914 -1945

Orari e costi

Lun, mer, ven, dom: 9.00-12.00.

Dal 16 dicembre al 26 maggio ospita l’esposizione temporanea TRA PENNE E PENNELLI. Giulio Bedeschi e Giovanni Magrin: Amici, Alpini, Artisti

Ingresso libero.

Città di Montecchio Maggiore Ufficio Cultura

Via Roma, 5 – 36075 Montecchio Maggiore (Vi)

cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

0444 705768

