Montecchio Maggiore: appartamenti confiscati alle mafie

L’Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore assegna 9 appartamenti confiscati alla criminalità organizzata a enti no profit e giovani coppie.

Montecchio Maggiore

Cinque alloggi per co-housing e autonomia abitativa, quattro a canone agevolato per under 35

Un’opportunità per il terzo settore

Cinque appartamenti saranno assegnati a enti del terzo settore che presenteranno il miglior progetto di co-housing e autonomia abitativa. Obiettivo: creare spazi di condivisione e solidarietà per persone in difficoltà.

Canone agevolato per le giovani coppie

Gli altri quattro appartamenti saranno destinati a giovani coppie con un canone di locazione agevolato di circa 190 euro mensili. L’iniziativa mira a incentivare la residenzialità dei giovani nel territorio e a rivitalizzare il quartiere.

Come candidarsi

Enti no profit: entro il 31 maggio 2024 (dettagli sul sito del Comune)

Giovani coppie: entro il 7 giugno 2024 (requisiti e modulistica sul bando)

Un segnale di riscatto e legalità

L’assegnazione degli appartamenti confiscati rappresenta un importante segnale di riscatto e legalità. L’Amministrazione comunale è impegnata a contrastare la criminalità organizzata e a promuovere una cultura di solidarietà e inclusione.

Dettagli:

Tutti gli alloggi si trovano al civico 2 di via Bacchiglione, sono arredati e dispongono di un box auto.

Le abitazioni per le associazioni: convenzione di 10 anni (rinnovabile per altri 5).

Gli alloggi per le giovani coppie: contratto di locazione 3+2 a canone agevolato di circa 190 euro mensili (no deposito cauzionale). Requisiti: coppie under 35 (coniugi, coppie unite civilmente, conviventi di fatto o coppie che intendono contrarre matrimonio/unione civile entro 12 mesi dalla pubblicazione del bando). Le coppie con figli conviventi non sono ammesse.

I restanti due appartamenti: utilizzati dal Comune per fronteggiare emergenze abitative e sociali.

