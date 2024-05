Montecchio Maggiore: aperta la nuova area fitness nel parco Marinai d’Italia

Da pochi giorni è aperta e fruibile la nuova area outdoor fitness realizzata dal Comune di Montecchio Maggiore all’interno del parco Marinai d’Italia, tra via Veronese e via Conti Gualdo.

Una vera e propria palestra all’aria aperta che si aggiunge alle strutture ludiche per i bambini già presenti nel polmone verde del centro cittadino, raggiungibile in bici o a piedi dalla ciclopedonale che congiunge via Zannato a via Madonnetta, o in auto da via Veronese dove è presente un parcheggio capiente.

Parco Marinai d’Italia

La nuova installazione è stata finanziata con 28 mila euro stanziati dal Comune di Montecchio Maggiore per consentire ai cittadini di praticare attività fisica e ginnastica all’aria aperta. Un’opera che contribuisce a promuovere gli stili di vita sani, con benefici legati alla salute e alla prevenzione di patologie connesse alla sedentarietà.

L’area fitness è utilizzabile dalle persone maggiorenni e dai giovani di almeno 14 anni, accompagnati da un adulto. Offre la possibilità di praticare otto diversi esercizi per tonificare i muscoli e mantenersi in forma. Tutti illustrati nell’apposita tabella dove è anche possibile inquadrare con lo smartphone un QR Code per accedere ai video tutorial.

La struttura si erge su un’ampia pavimentazione antitrauma, realizzata in gomma colata e dello spessore di 6 centimetri.

