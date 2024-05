Montecchio Maggiore: 40 mila euro per favorire la partecipazione ai centri estivi

Uno sconto per favorire la partecipazione di bambini e ragazzi ai centri ricreativi estivi organizzati durante la bella stagione nel territorio di Montecchio Maggiore.

L’Amministrazione comunale ha stanziato un contributo di 40 mila euro per agevolare le famiglie, somma che verrà direttamente erogata ai soggetti gestori dei centri estivi e che si tradurrà in una riduzione pari al venti per cento delle tariffe inizialmente previste.

Negli ultimi giorni il Comune ha pubblicato e diffuso un avviso relativo alle manifestazioni d’interesse, finalizzato a raccogliere le adesioni tra i promotori delle proposte estive.

I gestori

intenzionati a partecipare all’iniziativa dovranno inviare la documentazione richiesta all’ufficio scuola entro venerdì 14 giugno 2024.

Successivamente, sulla base delle richieste di partecipazione, verrà erogato un anticipo della quota, calcolato in base alle stime delle presenze settimanali, e infine un saldo a conguaglio al termine delle attività, su presentazione di un rendiconto delle effettive iscrizioni con le relative presenze registrate e le tariffe applicate.

La quota di 40 mila euro, che potrebbe aumentare in caso di necessità, è finanziata da fondi propri di bilancio dell’ente locale.

Per maggiori informazioni:

Ufficio Scuola 0444 705723 – scuola@comune.montecchio-maggiore.vi.it

