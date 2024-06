Dal 17 giugno al 16 luglio senso unico in uscita dal centro – Montebello Vicentino: lavori sul Ponte Marchese

Montebello Vicentino

Il Ponte Marchese, porta d’ingresso da est al centro di Montebello Vicentino, dal 17 giugno al 16 luglio sarà oggetto di lavori di sistemazione dei cordoli e dei marciapiedi e di sostituzione dei parapetti, per un importo complessivo di 130.000 euro, al fine di aumentare la sicurezza e migliorarne l’estetica.

Per consentire alla ditta incaricata di svolgere i lavori in sicurezza e con la massima celerità, il Comune ha emesso un’ordinanza che istituisce, per l’intero periodo, dalle 8 alle 18, il senso unico nel tratto di via XXIV Maggio che va dall’incrocio con via Po all’incrocio con la SP31, con direzione dal centro storico verso la rotatoria sulla SP31.

Il traffico

In ingresso al centro storico sarà invece deviato in loco in direzione Verona, all’altezza della rotatoria sulla SP31, con apposita segnaletica temporanea.

Per i soli autobus di linea con direzione Verona, nel medesimo periodo, il traffico sarà deviato verso la SP31 con ingresso al centro storico da via Trento e via Roma e fermata provvisoria in Piazza Italia. Al mattino dei mercoledì di mercato, sarà momentaneamente soppressa la fermata di via Po.

“Il senso unico sul ponte determinerà per forza di cose l’allungamento dei percorsi per chi, nelle ore diurne, intende raggiungere il centro provenendo da est e per questo ci scusiamo – commenta il sindaco Dino Magnabosco –, ma si tratta di un provvedimento necessario per permettere ai lavori di manutenzione di essere conclusi nel più breve tempo possibile. A lavori conclusi, avremo un ponte non solo più sicuro, ma anche esteticamente migliore”.

