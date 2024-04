ENJOB Caffè: dialogo aziende e studenti, scuola alberghiera ENGIM Tonezza

ENJOB Caffè: dal dialogo tra aziende e studenti della scuola alberghiera ENGIM Tonezza nascono nuove opportunità di formazione e lavoro.

Si è svolta con successo nella scuola alberghiera ENGIM “E. Reffo” di Tonezza del Cimone la quinta edizione di ENJOB Caffè, l’iniziativa di ENGIM volta a favorire l’incontro e la reciproca conoscenza tra aziende e studenti.

All’incontro hanno partecipato una cinquantina di studenti delle classi terze dei settori cucina, sala e bar e pasticceria, insieme a 7 tra le realtà più rappresentative del settore alberghiero e della ristorazione del territorio.

Enjob Caffè

Organizzato in forma di speed date, Enjob Caffè ha offerto l’opportunità agli studenti degli ultimi anni della scuola alberghiera ENGIM di Tonezza, di dialogare direttamente con gli HR delle aziende presenti i quali, oltre a conoscerli, hanno potuto degustare i loro manicaretti preparati per l’occasione del caffè.

Grazie a ENJOB Caffè sono nate diverse opportunità di tirocinio estivo per i ragazzi e altrettante proposte di inserimento lavorativo in apprendistato nel corso del quarto anno di scuola, oltre a contatti per organizzare momenti formativi con esperti provenienti dalle aziende. Questo rappresenta una ricchezza per la formazione, consentendo agli studenti di acquisire esperienza pratica e competenze direttamente sul campo.

Scuole ENGIM

Una manifestazione giunta alla quinta edizione dopo quelle che si sono svolte nelle sedi delle scuole ENGIM di Vicenza, Verona, Villafranca di Verona, Thiene e Oderzo che hanno coinvolto altre 70 aziende sul territorio. “Per far innamorare i giovani ad una professione artigianale, serve lavorare in sinergia con le aziende” afferma Giulia referente ENGIM del progetto.

“L’orientamento in collaborazione con le aziende del territorio, fin dalla scelta della scuola, è fondamentale per valorizzare la formazione professionale come percorso di carriera e sviluppo professionale per i giovani ma altrettanto per le imprese che possono così diventare parte attiva nella formazione degli studenti”.

ENJOB Caffè si inserisce in un più ampio contesto di collaborazione tra ENGIM e le aziende, che comprende anche iniziative di orientamento per guidare i giovani e le persone che stanno cercando lavoro, nella scelta della loro formazione e carriera.

Questo evento non solo ha fornito agli studenti l’opportunità di mettersi in gioco e confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro, ma ha anche creato una rete strategica di contatti tra le aziende e le scuole ENGIM, fondamentale per colmare il gap formativo tra formazione e lavoro, permettendo di individuare soluzioni concrete anche per far fronte alla carenza di giovani preparati da inserire al lavoro.

ENGIM a Tonezza

“L’evento è stato un successo straordinario”, ci racconta Silvia Cortiana direttrice di ENGIM a Tonezza, “con la partecipazione attiva da parte di aziende e stakeholder locali. Crediamo che iniziative come l’ENJOB Caffè siano fondamentali per promuovere lo sviluppo economico e sociale della nostra comunità, offrendo opportunità di crescita professionale e personale ai nostri giovani e talentuosi studenti”.

Vicenza, 22/04/2023 –

Tiziana Origano Marketing e comunicazione

Fondazione ENGIM Veneto ETS

veneto.engim.org

Fondazione ENGIM Veneto ETS

Fondazione ENGIM Veneto ETS è Ente del terzo settore emanazione dell’Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo. Congregazione che si ispira all’opera e al carisma di San Leonardo Murialdo.

Si dedica all’orientamento, alla formazione professionale e all’accompagnamento al lavoro di persone, giovani e adulti. Per guidarli nel loro percorso di crescita personale e professionale attraverso 12 scuole in Veneto e 7 Sportelli Lavoro per gli adulti. Oltre che per erogare servizi formativi per le imprese del territorio.

A Vicenza ENGIM opera con tre sedi. Propone un’offerta didattica calibrata sulle realtà produttive del territorio in cui le scuole sono inserite, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I settori formativi sono:

Elettrico

Termoidraulico

Meccanica industriale

Grafica

Agricolo

Lavorazione del legno

Agroalimentare

Cucina

Servizio sala e bar

Una proposta dinamica e flessibile che supporta i giovani con azioni personalizzate per agevolare la realizzazione personale e professionale.

In tutte le sedi è attivo un Servizio di Orientamento e Ricerca attiva del Lavoro che si occupa di coniugare il percorso di studi effettuati con i profili professionali richiesti dal mercato del lavoro, riducendo i tempi di inserimento lavorativo. Una possibilità anche per le imprese, che trovano in ENGIM un affidabile punto di riferimento per le esigenze di selezione del personale. Le aziende, infatti, possono così ridurre i tempi ed i costi della ricerca del personale e, indirettamente, dare un contributo alla definizione dei percorsi formativi futuri.

La sede ENGIM Veneto di Tonezza dispone di convitto attivo dal lunedì al venerdì per gli studenti che studiano fuori sede.