Marostica turismo: eventi e iniziative del mese di Giugno 2024

Scopriamo gli eventi e le iniziative turistiche di Giugno 2024 a Marostica.

Giovedì 30 Maggio e 6-13-20 Giugno

GREEN GIOVEDI’

Campo Marzio, Marostica

Iniziano questa settimana gli appuntamenti gratuiti dedicati all’ambiente

a cura dell’Assessorato all’Ambiente e all’Agricoltura del Comune di Marostica

dalle 19.00 alle 20.00 – Freeform Karate con corso di autodifesa

Marco Cell. 349 2274893

dalle 20.00 alle 21.00 – Capoeira

Matteo Cell. 345 0849585

Sabato 1 Giugno

PASSEGGIATA A 6 ZAMPE

RITROVO: ore 9.30- Campo Marzio, Marostica

Passeggiata di 2.30h con indicazioni sul corretto comportamento

dei nostri amici a 4 zampe e dello smaltimento dei rifiuti in passeggiata

Percorso facile di 6 km con rientro previsto per le ore 12.00

PASSEGGIATA LIBERA E GRATUITA*

Info: 335 8115846

In collaborazione con la Dott.ssa Veterinaria Mattes Dagmar e con l’Accademia di formazione cinofila e sportiva “The Lions” –

*In caso di pioggia l’evento è annullato

Sabato 1 Giugno

Trek e Wellness sulle colline di Marostica e visita ad un lavandeto

Escursione guidata all’insegna del benessere sulle colline di Marostica con visita al Lavandeto di Bepi per scoprire i segreti della pianta officinale e i suoi molteplici utilizzi e benefici.

Riconnessione con la natura e relax con pratica di auto-massaggio.

RITROVO: ore 16.30 a Marostica

Il luogo esatto sarà comunicato al momento dell’iscrizione

DURATA: 4 ore circa- LUNGHEZZA: 7km circa

DISLIVELLO: +300m circa.- percorso medio/facile

QUOTA: 20 euro a persona. Bambini (- 12 anni): gratis

Prenotazione obbligatoria entro il 31 Maggio ore 18.00

Evento organizzato da Natura in Tasca, Guida Ambientale Escursionistica & Estetica Armonia con la collaborazione di Lavanda di Bepi.

P e r i n f o e i s c r i z i o n i :

A n n a 3 7 9 2 0 2 5 3 8 2 – A n n a l i s a 3 4 8 3 1 9 7 8 1 5

EVENTO PROROGATO Dall’1 al 16 Giugno 2024

Umoristi a Marostica

Sale espositive del Castello Superiore, Marostica

Orari di apertura della mostra:

SABATO E DOMENICA 10.00-12.00 / 15.00-18.00

51^ RASSEGNA INTERNAZIONALE DI GRAFICA UMORISTICA

dedicata al tema del Silenzio

prorogata fino a Domenica 16 Giugno

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Visite guidate su prenotazione scrivendo a umoristiamarostica@gmail.com

Domenica 2 Giugno

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

MAROSTICA ANTIQUARIA

dalle ore 8.00 alle ore 18.00

in Piazza Castello, Marostica

Associazione IL TRITONE tel. 0444-323863 – mail: info@iltritone.info

Venerdì 7 Giugno

TREK E MINDFUL YOGA AL PROFUMO DI LAVANDA

Escursione guidata al tramonto sulle colline di Marostica con visita al lavandeto di Bepi e pratica di Mindful Yoga

RITROVO: ore 18.00 a Marostica.

Il luogo esatto sarà comunicato al momento dell’iscrizione.

DURATA: 2,5 ore circa LUNGHEZZA: 5 km circa

DISLIVELLO: +200 m circa- percorso medio/facile

QUOTA: 20 euro a persona. Bambini (- 12 anni): gratis

Prenotazione obbligatoria entro il 7 Maggio ore 12.00.

Evento organizzato da Natura in Tasca, Guida Ambientale Escursionistica & Gloria Zanotto, naturopata, insegnante di yoga e mindfulness. In collaborazione con la Lavanda di Bepi.

Per info: Anna: 3792025382

Sabato 8 Giugno

PASSEGGIATA ECOLOGICA

RITROVO: Campo Marzio, Marostica

DURATA: dalle 9.30 alle 12.00

Partenza con supporto della Protezione Civile e SESA

Saranno consegnati guanti, pettorine, pinze e sacchetti per la raccolta di rifiuti

Info: 3473579980

Evento inserito nella rassegna Green Marostica

Sabato 8 Giugno

ESCURSIONE CON VISITA AD UN MIRTILLETO e APERITIVO finale a tema

Escursione intorno al Castello Superiore di Marostica, dal centro storico della città murata verso il colle Pauso e la zona di Roveredo, con cenni sulla natura e sulla storia di questi luoghi. Visita al mirtilleto dell’azienda agricola Frison Maria Rita, per scoprire curiosità e tecniche di coltivazione.

RITROVO: Ore 15.00 Bar Stazione, Viale Stazione 3, Marostica

DURATA: circa 4 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 7 km, dislivello 170 m.

ESCURSIONE: € 15,00 adulti/ € 5,00 11-16 anni/ GRATIS bambini -11 anni

Facoltativo: al rientro fresco cocktail a base di mirtilli realizzato dal bar Stazione, accompagnato da cicchetti a tema

COSTO APERITIVO: € 10,00

!!!PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima

Chiara Bertacco GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

Cell. 348 8630711 Mail: chiara.guidanatura@gmail.com

Sabato 8 Giugno

Bagno di Gong e apericena in terrazza

ore 18.00

Sede di DanzArte Benessere in Movimento, Marostica, VI

BAGNO DI GONG

Immergiti in un mare di vibrazioni,

permetti alla tua mente di cedere il controllo e lascia spazio alla voce del Cuore.

MENU’ a cura del Bar La Stazione

SOLO SU PRENOTAZIONE entro venerdì 7 giugno ore 20.00

Quota onnicomprensiva:35 €

347 781 5454 danzartemarostica@gmail.com

Domenica 9 Giugno

ESCURSIONE CON VISITA AD UN MIRTILLETO e BRUNCH finale a tema

Escursione intorno al Castello Superiore di Marostica, dal centro storico della città murata verso il colle Pauso e la zona di Roveredo, con cenni sulla natura e sulla storia di questi luoghi. Visita al mirtilleto dell’azienda agricola Frison Maria Rita, per scoprire curiosità e tecniche di coltivazione.

RITROVO: Ore 9.00 Bar Stazione, Viale Stazione 3, Marostica

DURATA: circa 3 ore e mezza, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 7 km, dislivello 170 m.

ESCURSIONE: € 15,00 adulti/ € 5,00 11-16 anni/ GRATIS bambini -11 anni

!!!PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 del giorno prima

Chiara Bertacco GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

Cell. 348 8630711 Mail: chiara.guidanatura@gmail.comacoltativo: al rientro BRUNCH a base di mirtilli realizzato dal bar Stazione, accompagnato da cicchetti a tema

COSTO BRUNCH: € 20,00

15-16-22-23 Giugno

VIOLA BACIA TUTTI… AL TRAMONTO

Due weekend che si tingono di viola e di blu alla scoperta di un lavandeto in fiore e di un campo di mirtilli succosi.

Escursione tra antiche mulattiere, terrazzamenti e oliveti per raggiungere un meraviglioso campo di lavanda in piena fioritura. Al rientro tappa all’azienda agricola Col di Stella per visitare il suo frutteto e in particolare l’impianto di mirtilli biologici.

Sabato 15 Giugno ore 15.00-21.00

Domenica 16 Giugno ore 16.00-20.00

Sabato 22 Giugno ore 16.00-20.00

Domenica 23 Giugno ore 15.00-21.00

RITROVO: parcheggio degli impianti sportivi di Vallonara (Marostica).

Link Maps: https://goo.gl/maps/ToYxSpWJofVA8Hky9

*Tariffe diverse per le 4 giornate

!!!PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima

Info, prenotazioni e costi:

Chiara Bertacco GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

Cell. 348 8630711 Mail: chiara.guidanatura@gmail.com

Domenica 16 Giugno

in Fattoria PACHAMAMA

Fattoria Sociale LA PACHAMAMA

Via Cobalchini 5, Marsan di Marostica

GIORNATA IN FATTORIA

attività rivolte sia agli adulti che ai bambini

ore 10.00 Ritrovo

ore 10.30 Laboratorio del pane : MANI IN PASTA

: MANI IN PASTA ore 11.00 visita alle asine e in orto

ore 12.00 preparazione focaccia contadina e pranzo

15 euro a partecipante

Prenotazione obbligatoria Cell. 347 4916146

Sabato 22 Giugno

CAMMINATA NELLA BIODIVERSITA’

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità

il Comune di Marostica presenta il programma:

PRESERVARE LA BIODIVERSITA’ AGRICOLA:

CHIAVE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Evento inserito nella rassegna Green Marostica

RITROVO: Campo Marzio, Marostica

DURATA: dalle 9.30 alle 11.30 (2.30 h.)

LIVELLO DI DIFFICOLTA’: itinerario facile

Passeggiata con nozioni tecniche del prof. Eddy Pasquetti

e dei ragazzi dell’istituto Agrario A.Parolini

da approfondire c/o Azienda agricola biologica Frison Maria Rita

Info: 346 6646953

*In caso di pioggia l’evento è annullato

Sabato 22 Giugno

Rappresentazione teatrale

Sala Consiliare del Castello Inferiore di Marostica

In un’epoca “desacralizzata” diventa vitale

rivolgere di nuovo lo sguardo all’interno di noi stessi

chiave d’accesso al mistero dell’esistenza.

3 spettacoli: ore 18:45 / 20:00 / 21:30

Posti limitati -Ingresso su prenotazione

Biglietto: Euro 10,00

Info e prenotazioni: Associazione Pro Marostica

0424 72127 info@marosticascacchi.it

Domenica 23 giugno

TREK E MINDFUL YOGA

Escursione guidata sulle colline di Marostica con visita alla coltivazione di mirtilli dell’Azienda Agricola Frison Maria Rita e pratica di Mindful Yoga.

RITROVO: ore 09.00 a Marostica

Il luogo esatto sarà comunicato al momento dell’iscrizione

DURATA: 4 ore circa

LUNGHEZZA: 6 km circa

DISLIVELLO: +200m circa- percorso facile

QUOTA: 20 euro a persona. Bambini (- 12 anni): gratis

Prenotazione obbligatoria entro il 22 Maggio ore 17.00.

Evento organizzato da Natura in Tasca, Guida Ambientale Escursionistica & Gloria Zanotto, naturopata, insegnante di yoga e mindfulness. In collaborazione con l’Azienda Agricola Frison Maria Rita.

Per info: Anna 3792025382

Domenica 30 Giugno

ASINIAMO

Fattoria Sociale LA PACHAMAMA

Via Cobalchini 5, Marsan di Marostica

dalle ore 10.00

PASSEGGIATA SOMEGGIATA

in compagnia degli asinelli

E PRANZO DEGUSTAZIONE

con prodotti bio della Pachamama

COSTO: Euro 35 adulto/ Euro 15 bambino

*con possibilità di optare anche solo per una attività

Prenotazione obbligatoria

Info e costi: Cell. 347 4916146

CENTRI ESTIVI IN FATTORIA

La Fattoria Sociale LA PACHAMAMA

Via Cobalchini 5, Marsan di Marostica

Info, prenotazioni e costi: Cell. 347 4916146

apre le iscrizioni per le settimane verdi in fattoria

da Giugno a Settembre per bambini 6-10 anni

con laboratori didattici e di cucina, attività agricole, attività con gli asini e molto altro…

RIAPERTURA del CAMMINO DI RONDA

da Marzo a Novembre tutte le domeniche e i festivi

Apertura ordinaria della Cinta Muraria, settore di Nord-Est.

Esempio di architettura militare scaligera che permette di scoprire e amare

ancora di più questa caratteristica cittadina, ricca di scorci suggestivi.

Tariffe biglietto Cammino di Ronda:

€5 adulto/ €3 under 14 e gruppi

Tariffe biglietto Cumulativo Castello Inferiore + Cammino di Ronda:

€11 adulto/ €8 under 14

Orari di apertura del Cammino di Ronda*

primavera e autunno: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 18.00

estate: dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 19.00

Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura

*Gli orari possono variare in base alle condizioni meteo.

Per accedere al Cammino di Ronda è necessario:

– superare il metro di altezza

– non superare i 110 kg di peso

– indossare una leggera imbracatura fornita dall’Ass. Pro Marostica

Si raccomanda di indossare pantaloni, scarpe chiuse e comode.

Informazioni:

Associazione Pro Marostica tel. 0424 72127 – mail info@marosticascacchi.it

PASSEGGIATE GUIDATE CON PRO MAROSTICA

Tutte le DOMENICHE da Marzo a Novembre

Per entrambe le passeggiate:

Durata tour: 2 ore

Partenza: Atrio del Castello Inferiore

Si raccomanda abbigliamento sportivo

Prenotazione obbligatoria

Per maggiori info: Associazione Pro Marostica

Tel. 042472127 – mail: info@marosticascacchi.it

passeggiata MAROSTICA MEDIEVALE*

ore 10:00 – prezzo: €12 adulto/ €8 under 14

Itinerario guidato alla scoperta dei Castelli e delle Mura trecentesche di Marostica transitando per la città fortificata e lambendo torri, chiese, oratori, conventi e antiche dimore medievali.

passeggiata DENTRO E FUORI LE MURA*

ore 15:00 -prezzo: €14 adulto/ €9 under 14

Passeggiata guidata di Piazza Castello, Borgo Pieve e Borgo S. Sebastiano con degustazione finale, per mostrare la storia e la bellezza della Marostica meno battuta consegnando un tesoro di leggende, tradizioni e sapori.

* in caso di maltempo l’escursione è sostituita con la visita guidata del Castello Inferiore

MOSTRA DEL CENTENARIO DELLA PARTITA A SCACCHI

Castello Inferiore, Marostica

Preziosi costumi e materiali di scena racconteranno i 100 anni della Partita

**Sarà possibile visitare la Mostra

fino al 31 dicembre 2024

ore 09:00-13:00 / 14:30-18:30

con il biglietto d’ingresso

del Castello Inferiore

Per maggiori info:

Associazione Pro Marostica

Tel. 042472127 – mail: info@marosticascacchi.it

Marostica ha 2 Punti di Informazione turistica

InfoPoint La Stazione

Sede: Viale Stazione 3

Cell. +39 3714240125 Email: info@lastazionexperience.it

orari di apertura: Lun.-Sab. 10.00-16.00

Dom: 9.00-13.00

Associazione Pro Marostica

Sede: Piazza Castello, 1 c/o Castello Inferiore

Tel. +39 0424 72127 Email: info@marosticascacchi.it

orari di apertura: 9.00- 13.00 / 14:30 – 18.30

Tutti i giorni, esclusi Natale e Capodanno

