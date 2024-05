Marostica: eventi e iniziative del mese di Maggio 2024

Scopriamo gli eventi e le iniziative di Maggio 2024 a Marostica.

Mercoledì 1 Maggio

Festa di Primavera e Montmartre a Marostica

Piazza Castello ore 9.00-19.00

Mostra all’aperto di opere d’arte, celebrazione della Primavera con il tradizionale taglio della maxi mortadella e accompagnamento musicale a cura della Banda Monte Grappa Rosà

Domenica 5 Maggio

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

MAROSTICA ANTIQUARIA

dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in Piazza Castello, Marostica

Associazione IL TRITONE tel. 0444-323863 – mail: info@iltritone.info

10-11 Maggio 2024

FANFARA DEGLI ALPINI

In occasione della 95° adunata Alpini Vicenza Piazza degli Scacchi, Marostica

Venerdì 10 – ore 21.00

Carosello FANFARA ALPINI

“Cap. Piercarlo Cattaneo” Magenta

Sabato 11 – ore 10.30

Carosello FANFARA ALPINA CEMBRA

Sabato 18 Maggio

MEET MAROSTICA

Ciclo di incontri culturali aspettando la Partita a Scacchi 2024

ore 17.00 Chiesetta San Marco, Marostica

SPERANZA VERDE

La sfida tra l’uomo e la natura e la capacità di resilienza delle piante che gli garantiscono la sopravvivenza, il futuro.

Relatore Stefano Mancuso (botanico, docente, saggista)

Partecipazione gratuita su prenotazione

Per prenotazioni: Associazione Pro Marostica

0424 72127 / info@marosticascacchi.it

Domenica 12 Maggio

Castello Animato

Castello Inferiore, Marostica dalle 14:30 alle 18:00

Domenica pomeriggio con l’acquisto del biglietto del Castello Inferiore avrai la possibilità di vivere in Castello

un’ esperienza immersiva in epoca medievale sotto il dominio della Repubblica di San Marco.

Animazioni e scene di vita quotidiana del ‘400 con figuranti in costume

Per maggiori info: Associazione Pro Marostica

Piazza Castello 1 c/o Castello Inferiore

Tel. 042472127 – mail: info@marosticascacchi.it

22 Maggio- 2 Giugno

80^Festa e Mostra Mercato della CILIEGIA DI MAROSTICA IGP

Pronti per celebrare con noi l’ottantesima edizione della Festa e Mostra Mercato della CILIEGIA DI MAROSTICA IGP?

Mercoledì 22 Maggio

ore 20.30 Sala Consiliare Castello Inferiore di Marostica

Presentazione del libro

GUIDA D’ITALIA DEI PRIMI TURISTI – VICENZA

Gli autori Giovanni Chiampesan e Graziano Ramina dialogheranno con il giornalista Antonio Stefani

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Evento in collaborazione con il Comune di Colceresa

Domenica 26 Maggio

Forest Bathing e Pic-nic

RITROVO: ore 8.30 c/o Bar La Stazione, Viale Stazione 3, Marostica per ritiro cestino pic-nic

Spostamento di gruppo in auto in località Fontanelle (VI) per il BAGNO DI FORESTA

RIENTRO dopo il pic-nic -DURATA 5 ore complessive

Quota Bagno di Foresta Euro 30,00 /Cestino Pic-nic La Stazione Euro 15,00

Prenotazioni entro il 25 Maggio ore 12.30

VALERIA STRINGA- Esperta in bagno di foresta

Cell. 347 7815454

CENTRI ESTIVI IN FATTORIA

La Fattoria Sociale LA PACHAMAMA Via Cobalchini 5, Marsan di Marostica – Info, prenotazioni e costi: Cell. 347 4916146

Apre le iscrizioni per le settimane verdi in fattoria da Giugno a Settembre per bambini 6-10 anni con laboratori didattici e di cucina, attività agricole, attività con gli asini e molto altro…

RIAPERTURA del CAMMINO DI RONDA

da Marzo a Novembre tutte le domeniche e i festivi

Apertura ordinaria della Cinta Muraria, settore di Nord-Est.

Esempio di architettura militare scaligera che permette di scoprire e amare ancora di più questa caratteristica cittadina, ricca di scorci suggestivi.

Tariffe biglietto Cammino di Ronda:

€5 adulto/ €3 under 14 e gruppi

Tariffe biglietto Cumulativo Castello Inferiore + Cammino di Ronda:

€11 adulto/ €8 under 14

Orari di apertura del Cammino di Ronda*

primavera e autunno: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 18.00

estate: dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 19.00

Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura

*Gli orari possono variare in base alle condizioni meteo.

Per accedere al Cammino di Ronda è necessario:

– superare il metro di altezza

– non superare i 110 kg di peso

– indossare una leggera imbracatura fornita dall’Ass. Pro Marostica

Si raccomanda di indossare pantaloni, scarpe chiuse e comode.

Informazioni:

Associazione Pro Marostica tel. 0424 72127 – mail info@marosticascacchi.it

PASSEGGIATE GUIDATE CON PRO MAROSTICA

Tutte le DOMENICHE da Marzo a Novembre

Per entrambe le passeggiate:

Durata tour: 2 ore

Partenza: Atrio del Castello Inferiore

Si raccomanda abbigliamento sportivo

Prenotazione obbligatoria

Per maggiori info: Associazione Pro Marostica

Tel. 042472127 – mail: info@marosticascacchi.it

passeggiata MAROSTICA MEDIEVALE*

ore 10:00 – prezzo: €12 adulto/ €8 under 14

Itinerario guidato alla scoperta dei Castelli e delle Mura trecentesche di Marostica transitando per la città fortificata e lambendo torri, chiese, oratori, conventi e antiche dimore medievali.

passeggiata DENTRO E FUORI LE MURA*

ore 15:00 -prezzo: €14 adulto/ €9 under 14

Passeggiata guidata di Piazza Castello, Borgo Pieve e Borgo S. Sebastiano con degustazione finale, per mostrare la storia e la bellezza della Marostica meno battuta consegnando un tesoro di leggende, tradizioni e sapori.

* in caso di maltempo l’escursione è sostituita con la visita guidata del Castello Inferiore

MOSTRA DEL CENTENARIO

DELLA PARTITA A SCACCHI

Castello Inferiore, Marostica

Preziosi costumi e materiali di scena racconteranno i 100 anni della Partita

**Sarà possibile visitare la Mostra fino al 31 dicembre 2024

ore 09:00-13:00 / 14:30-18:30

con il biglietto d’ingresso del Castello Inferiore

Per maggiori info:

Associazione Pro Marostica

Tel. 042472127 – mail: info@marosticascacchi.it

Marostica ha 2 Punti di Informazione turistica

InfoPoint La Stazione

Sede: Viale Stazione 3

Cell. +39 3714240125 Email: info@lastazionexperience.it

orari di apertura: Lun.-Sab. 10.00-16.00

Dom: 9.00-13.00

Associazione Pro Marostica

Sede: Piazza Castello, 1 c/o Castello Inferiore

Tel. +39 0424 72127 Email: info@marosticascacchi.it

orari di apertura: 9.00- 13.00 / 14:30 – 18.30

Tutti i giorni, esclusi Natale e Capodanno

