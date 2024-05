Marostica: eventi e iniziative del mese di Giugno 2024

Scopriamo gli eventi e le iniziative di Giugno 2024 a Marostica.

1 GIUGNO 2024 – DALLE 10:00 ALLE 21:00

Porticato Palazzo Doglione, Marostica

MARATONA PIANISTICA 2024

INGRESSO LIBERO

Con il Patrocinio della Regione del Veneto in collaborazione con i Comuni di Marostica, Casale sul sile, Possagno, Gallio, Bassano del Grappa, Romani d’Ezzelino, Treviso e Vicenza

1 GIUGNO 2024 – ORE 17:00

Sala Polivalente Oratorio Don Bosco

RESTITUZIONE FINALE CORSO DI TEATRO BAMBINI

STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO CHE LE INSEGNO’ A VOLARE

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

francescatres.teatro@gmail.com

Con il Patrocinio del Comune di Marostica

1 GIUGNO 2024 – ORE 21:0

Chiesa di Sant’Antonio Abate

36^ Primavera Musicale

XXIII EDIZIONE INCONTRI CORALI INTERNAZIONALI

ACAPELLAGO, Bulacan (Filippine)

Con la partecipazione del coro Gioventù In Cantata

INGRESSO LIBERO

In collaborazione con Asac, Gioventù In Cantata e Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank con il Patrocinio della Città di Marostica

2 GIUGNO 2024 – ORE 8:45

Piazza Castello, Marostica

78° Anniversario della Fondazione

FESTA DELLA REPUBBLICA



Ore 8:45 Ammassamento in Piazza Castello

Ore 9:00 Alzabandiera e saluto delle autorità ed orazione a cura della dott.ssa Maria Luisa Burei

Con la partecipazione della Filarmonica di Crosara

2 GIUGNO 2024 – ORE 17:00

Sala Polivalente Oratorio Don Bosco

RESTITUZIONE FINALE CORSO DI TEATRO RAGAZZI

PICCOLE DONNE

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

francescatres.teatro@gmail.com

Con il Patrocinio del Comune di Marostica

5 GIUGNO 2024 – ORE 9:30

Campo Marzio, Marostica

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’AMBIENTE

Ore 9:30 Inaugurazione della scultura “Il Pianeta Terra nei rifiuti” in Campo Marzio dell’artista Beniamino Pavarin

Ore 10:45 Piantumazione alberi in parco Panica con il coinvolgimento delle scuole marosticensi

Consegna di “sassolini felici” da parte delle scuole al gruppo CAI Marostica

Evento inserito nella rassegna Green Marostica

5 GIUGNO 2024 – ORE 20:30

Palazzo Baggio, Marostica

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

PANTANI PER SEMPRE – IL CICLISMO ITALIANO IERI E OGGI

Di Davide De Zan

Evento inserito ne “Il Maggio dei libri” in collaborazione con gli aderenti al Patto per la lettura

7 GIUGNO 2024 – ORE 18:00

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni, Marostica

INAUGURAZIONE MOSTRA

“500 Anni di passioni civili. Tesori d’archivio in mostra. Testimonianze della vita e della società civile di Marostica dal XVI secolo ad oggi”

L’iniziativa fa parte di Archivissima 2024

il Festival e la Notte degli Archivi

INGRESSO LIBERO

In collaborazione con Cooperativa Socio Culturale, Archi-va, Anai e Archivissima

12 GIUGNO 2024 – ORE 16:30

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni

LABORATORIO DI INCISIONE E STAMPA

PER RAGAZZI DA 11 A 14 ANNI

A CURA DI GIULIA STENGHELE

Prenotazione obbligatoria

biblioteca@comune.marostica.vi.it / tel. 0424 479100

In collaborazione con Cooperativa Socio Culturale

13 GIUGNO 2024 – ORE 21:00

Chiesa di Sant’Antonio Abate

36^ Primavera Musicale

XXIII EDIZIONE INCONTRI CORALI INTERNAZIONALI

MELICUS, Marostica

Con la partecipazione del coro Gioventù In Cantata

INGRESSO LIBERO

In collaborazione con Asac, Gioventù In Cantata e Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank con il Patrocinio della Città di Marostica

15 GIUGNO 2024 – DALLE ORE 10:00 ALLE 17:00

Campo Marzio, Marostica

CITTADINANZA ATTIVA

Attività per bambini legate al rischio ambientale presente sul nostro territorio con Protezione Civile di Marostica

Evento inserito nella rassegna Green Marostica

15 GIUGNO 2024 – ORE 18:00

Sala Consiliare Castello Inferiore

GAD EITAN LERNER

Giornalista, autore tv e saggista

SULLA STESSA TERRA

Storia e possibili sviluppi del conflitto israelo-palestinese

INGRESSO LIBERO

Con il Patrocinio del Comune di Marostica, un evento di Associazione Pro Marostica

17 GIUGNO 2024 – ORE 21:00

Chiesa di Sant’Antonio Abate

36^ Primavera Musicale

XXIII EDIZIONE INCONTRI CORALI INTERNAZIONALI

NEW ZEALAND MALE CHOIR – Nuova Zelanda

Con la partecipazione del coro Gioventù In Cantata

INGRESSO LIBERO

In collaborazione con Asac, Gioventù In Cantata e Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank con il Patrocinio della Città di Marostica

19 GIUGNO 2024 – ORE 20:45

Sala Polifunzionale COOP dei Consumatori

Via Montello 22, Marostica

UNA VITA PER LA FOTOGRAFIA

Incontro con l’autore Gigi Abriani



A cura di Marostica Fotografia 1979

INGRESSO LIBERO

Con il Patrocinio della Città di Marostica e la collaborazione della Consulta delle Associazioni Culturali di Marostica

21 GIUGNO 2024 – ORE 11:00

Castello Superiore di Marostica

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA

FOR See Fortificazioni della Serenissima Repubblica di Venezia in Veneto, Dalmazia e Bocche di Cattaro

Apertura mostra

21 giugno 2024 > 21 luglio 2024

sabato e domenica 10.00 – 12.00 15.30 – 18.30

Info: cultura@comune.marostica.vi.it

tel. 0424 479128

INGRESSO LIBERO

Promossa dalla Regione del Veneto con Italia Nostra e del Consiglio Regionale del Veneto

21 GIUGNO 2024 – ORE 21:00

Chiesa di Sant’Antonio Abate

36^ Primavera Musicale

XXIII EDIZIONE INCONTRI CORALI INTERNAZIONALI

ROSARTE CHILDREN’S CHOIR – Atene (Grecia)

Con la partecipazione del coro Gioventù In Cantata

INGRESSO LIBERO

In collaborazione con Asac, Gioventù In Cantata e Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank con il Patrocinio della Città di Marostica

22 GIUGNO 2024 – ORE 18:45 – 20:00 – 21:30

Sala Consiliare Castello Inferiore

RITUAL 2.0

di Malamundi Teatri, regia di Andrea Failla

Azione teatrale collettiva che fa rivivere agli spettatori un caleidoscopio di immagini e rituali per rivivificare il senso sacro

Info e prenotazioni: Associazione Pro Marositica – info@marosticascacchi.it tel. 0424 72127

Con il Patrocinio della Città di Marostica

22 GIUGNO 2024 – ORE 20:45

Chiesa di Santa Maria Assunta

FESTA DELLA MUSICA

CONCERTO I CANTORI DI MAROSTICA CON CORALE POLIFONICA DI CALCERANICA AL LAGO (TN)

INGRESSO LIBERO

Con il Patrocinio della Città di Marostica

22 GIUGNO 2024 – ORE 21:00

Scalinata Carmini

COMMEDIA CASTELLANA – LA LOCANDIERA di Carlo Goldoni

Rassegna teatrale di commedie brillanti all’aperto

Info e biglietti:

TEATRIS – associazioneteatris@gmail.com / cell. 3275820846

A cura di TEATRIS APS

23 GIUGNO 2024 – ORE 18:00

Collina Pigrotto

MAROSTICA DI FIABA IN FIABA 2024

Spettacolo “Genoveffa e la torta al cioccolato”

Consigliamo di portare cuscini o coperte per assistere allo spettacolo in comodità

Con il Patrocinio della Città di Marostica, Ullallà Teatro in collaborazione con l’Ass. Futura

23 GIUGNO 2024 – ORE 18:30

Chiostro Chiesa di Sant’Antonio Abate, Marostica

FESTA DELLA MUSICA

CONCERTO GRUPPO VOCALE GOCCE D’ARMONIA

INGRESSO LIBERO

Con il Patrocinio della Città di Marostica

24 GIUGNO 2024 – ORE 20:30

Sede operativa Marostica Fotografia 1979,

Corso Mazzini 77, Marostica

LA FOTOGRAFIA IBRIDA

Docente Gabriella Strada

Iscrizioni entro il 21 Giugno 2024

Per info e iscrizioni info@marosticafotografia1979.it

+39 345 2397740

Con il Patrocinio della Città di Marostica e la collaborazione della Consulta delle Associazioni Culturali di Marostica

27 GIUGNO 2024 – A PARTIRE DALLE ORE 19:00

Quartiere San Benedetto

MAROSTICA DI FIABA IN FIABA 2024

Laboratori, aperitivi di storie e

spettacolo “Nel paese delle Strampaviglie”

Possibilità di fare pic nic portandosi il necessario da casa

Con il Patrocinio della Città di Marostica, a cura di Ullallà Teatro

29 GIUGNO 2024 – ORE 18:00

Sala Consiliare Castello Inferiore

E’ LA STAMPA, BELLEZZA

Intelligenza artificiale: opportunità o incubo per il giornalismo?

Con i giornalisti e conduttori radiofonici Enrico Galletti e Max Viggiani

Info e prenotazioni: Associazione Pro Marositica – info@marosticascacchi.it tel. 0424 72127

Con il Patrocinio della Città di Marostica, a cura di Ass. Pro Marostica

29 GIUGNO 2024 – ORE 21:00

Scalinata Carmini

COMMEDIA CASTELLANA

SARTO PER SIGNORA

Rassegna teatrale di commedie brillanti all’aperto

Info e biglietti:

TEATRIS – associazioneteatris@gmail.com / cell. 3275820846

A cura di TEATRIS APS

29 GIUGNO 2024 ORE 10:00

Chiesetta San MarcO, Marostica

INAUGURAZIONE

Mostra pittorica “RIVELAZIONI”

Silvia Basso e Anita Orso

Due stili diversi, due sguardi diversi: realismo e astratto

INGRESSO LIBERO

Con il Patrocinio della Città di Marostica

MOSTRE IN PROGRAMMA

4 MAGGIO 2024 – 16 GIUGNO 2024

Castello Superiore di Marostica

MOSTRA “SILENZIO”

51° Rassegna internazionale di grafica umoristica

A cura di “Umoristi a Marostica”

Sabato e Domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00

e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Visite guidate su prenotazione scrivendo a umoristiamarostica@gmail.com

Con il Patrocinio di Città di Marostica con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank

7 GIUGNO 2024 – 28 GIUGNO 2024

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni, Marostica

“500 Anni di passioni civili. Tesori d’archivio in mostra. Testimonianze della vita e della società civile di Marostica dal XVI secolo ad oggi”

L’iniziativa fa parte di Archivissima 2024

il Festival e la Notte degli Archivi

Lunedì – Venerdì 9.00 -13.00 / 14.00 -18.45

Sabato 9.00 -12.00 / 15.00 -18.00

Domenica 10.00 -12.00 / 15.00 -18.00

Visite guidate su prenotazione

Gruppi di minimo 5 persone, posti limitati

In orario di apertura della biblioteca e

Sabato ore 16.00 – Domenica ore 10.00

INGRESSO LIBERO

In collaborazione con Cooperativa Socio Culturale, Archi-va, Anai e Archivissima

21 GIUGNO 2024 – 21 LUGLIO 2024

Castello Superiore, Marostica

Mostra fotografica

FOR See Fortificazioni della Serenissima Repubblica di Venezia in Veneto, Dalmazia e Bocche di Cattaro

Sabato e Domenica 10.00 – 12.00 15.30 – 18.30

INGRESSO LIBERO

Promossa dalla Regione del Veneto con Italia Nostra e del Consiglio Regionale del Veneto

29 GIUGNO 2024 – 7 LUGLIO 2024

Chiesetta San Marco, Marostica

Silvia Basso e Anita Orso

Due stili diversi, due sguardi diversi: realismo e astratto

Orari di apertura:

sabato – domenica – martedì: dalle 9:30 alle 12:30

tutti i giorni: dalle 15:00 alle 17:00

INGRESSO LIBERO

Con il Patrocinio della Città di Marostica

MAROSTICA PARTITA DA 100 ANNI

a cura di Associazione Pro Marostica

Orari di apertura 09:00-13:00 / 14:30-18:30

(ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Sale superiori del Castello Inferiore

info Associazione Pro Marostica

0424 72127 – info@marosticascacchi.it

NELLE PRIME DOMENICHE DEL MESE

Oratorio dei Carmini

VISITE GUIDATE ALL’ORATORIO DEI CARMINI

Apertura estemporanea su prenotazione, individuale o di gruppo tel. 0424 72219 – 0424 72187 – 0424 73048 // 0424 72127 (Associazione Pro Marostica)

Promozione del volume “LA CHIESA E L’ORATORIO DEI CARMINI”

Fonte Ufficio Cultura Turismo Comune di Marostica

