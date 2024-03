A Marostica cinque proposte per conoscere e apprezzare il territorio e le sue tradizioni.

GIORNATA DEI COLLI VENETI

Anche quest’anno, domenica 24 marzo, Pro Marostica e la Città di Marostica partecipano alla Giornata Regionale dei Colli Veneti, giunta alla terza edizione e istituita ufficialmente dalla Regione del Veneto con la Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2021.

Si tratta di un evento diffuso che coinvolge territori di quattro Province con l’obiettivo di coinvolgere le comunità nella promozione delle aree collinari, del loro paesaggio e delle loro tradizioni. Grazie alla grande collaborazione con l’Associazione Pro Marostica, a Coldiretti Vicenza e Campagna Amica per domenica 24 marzo, prima domenica di Primavera, è stato predisposto un ricco programma che punta non solo a far conoscere la città ai turisti attraverso le iniziative proposte ma soprattutto a promuovere insieme il patrimonio culturale, storico, naturalistico ed enogastronomico collinare veneto.

Simone Bucco

«Come Associazione Pro Marostica – dichiara il presidente Simone Bucco – da sempre siamo all’interno dell’Unpli, accogliendo tutte le importanti iniziative che servono a far conoscere la nostra bellissima città e il nostro meraviglioso territorio. Lo spirito dell’associazione e dei suoi volontari è volto a rilanciare Marostica ai massimi livelli, in piena collaborazione con l’Amministrazione comunale, per regalare momenti indimenticabili a cittadini e turisti».

Matteo Mozzo

«La giornata – aggiunge il sindaco Matteo Mozzo – è stata fortemente voluta dalla Regione Veneto e dall’Unpli regionale per rilanciare le peculiarità dei nostri bellissimi territori. Prezioso, come sempre, è l’apporto di Pro Marostica. Noi come Amministrazione abbiamo da subito aderito all’iniziativa dopo lo straordinario successo raccolto lo scorso anno. Vogliamo promuovere con ancora più forza uno spirito di valorizzazione del territorio favorendone uno sviluppo sostenibile. Offrendo sempre maggiore qualità nelle proposte turistiche, culturali e enogastronomiche. È un’occasione di riscoperta di un territorio che merita di essere conosciuto, raccontato, vissuto e valorizzato proprio come da anni stiamo facendo a Marostica e come continueremo a fare».

Ylenia Bianchin

«La Giornata dei Colli Veneti – aggiunge l’assessore al turismo Ylenia Bianchin – è un’importante iniziativa che impreziosisce chi la organizza e chi partecipa. È un immenso piacere che abbia sempre maggiore rilevanza, visto il lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione per valorizzare le nostre colline. Ancora una volta le aziende si sono messe in rete creando delle tappe per i visitatori. Che, oltre a scoprire i nostri percorsi e sentieri, possono conoscere tante tradizioni, prodotti locali e fare attività nuove e all’aria aperta. Ringrazio Pro Marostica che si è fatta promotrice con Unpli di queste iniziative insieme alle associazioni di categoria e alle aziende del territorio».

Le proposte di Marostica per DOMENICA 24 MARZO:

Bicicollinando tra Bassano e Marostica | Percorso in bici di 26 km circa, su piste ciclabili e strade a basso volume di traffico, con merende e agri-aperitivi offerti da Coldiretti Vicenza, Campagna Amica e Terranostra Vicenza. A cura di ADV Bike e in collaborazione con FIAB. Ritrovo ore 8:30 davanti Palazzo Bonaguro – Bassano del Grappa. Info e prenotazioni: 335 6292007 info@bikeadv.it – bikeadv.it

Bicicollinando tra Bassano e Marostica | Percorso in bici di 26 km circa, su piste ciclabili e strade a basso volume di traffico, con merende e agri-aperitivi offerti da Coldiretti Vicenza, Campagna Amica e Terranostra Vicenza. A cura di ADV Bike e in collaborazione con FIAB. Ritrovo ore 8:30 davanti Palazzo Bonaguro – Bassano del Grappa. Info e prenotazioni: 335 6292007 info@bikeadv.it – bikeadv.it

"Asiniamo" con aperitivo in fattoria | Passeggiata in compagnia degli asini sulle colline di San Benedetto, tra i profumi e i colori della primavera e agri-aperitivo con i prodotti stagionali di produzione propria. Fattoria Sociale LA PACHAMAMA – cell. 347 4916146

Tra i ciliegi in fiore | Percorso ad anello tra le valli di Marostica con visita al ciliegeto dell'Azienda Agricola biologica Col di Stella, per scoprire curiosità e tecniche di coltivazione della pianta da frutto simbolo di Marostica. CHIARA BERTACCO Guida Ambientale escursionistica Whatsapp/sms: 348 8630711 – email: guidanatura@gmail.com

Tra Borghi e Contrade | Passeggiata guidata al centro storico e all'antico borgo, con agri-aperitivo presso Villa Favero Raselli offerto da Coldiretti Vicenza, Campagna Amica e Terranostra Vicenza. Associazione Pro Marostica 0424 72127 – info@marosticascacchi.it

Piedi Pazzi | Escursione dei colli Pauso e Pausolino alla scoperta del Castrum romano, di "Pigrotto" e del quattrocentesco Convento di San Sebastiano. Associazione Pro Marostica 0424 72127 – info@marosticascacchi.it

Marostica, 14 marzo 2024

