Marostica: chiusa la scuola primaria “V. Andriolo” di Valle San Floriano

In virtù della riduzione del tasso di natalità che avrà il suo culmine di record negativo nel 2020 con 82 nati registrati nel nostro Comune di Marostica, dopo il confronto con il Provveditorato di Vicenza in seguito a un’analisi approfondita della situazione demografica locale e verificata la normativa vigente si comunica la chiusura della scuola primaria “V. Andriolo” di Valle San Floriano a partire dal prossimo anno scolastico.

La proposta dell’Amministrazione comunale alle famiglie dei bambini già iscritti e presenti nella scuola primaria di valle San Floriano è quella del trasferimento, mantenendo le classi unite, presso la struttura di San Luca, conservando quindi la possibilità di frequentare una scuola di frazione in un contesto ambientale diverso da quello del centro storico, come scelto dalle famiglie all’inizio del percorso scolastico.

Valle San Floriano

Come suggerisce il toponimo, il paese si trova sul fondo di una valle, solcata dal torrente la Valletta che, aprendosi sulla pianura veneta poco più a est del centro di Marostica, si incunea tra le colline che anticipano l’altopiano di Asiago.

La prima citazione – indiretta – della località si trova in un documento vescovile di Vicenza del 983, dove compare, quale testimone, un Henricus de Sancto Floriano.

Valle San Floriano ebbe una certa importanza nel medioevo come sede di un potente monastero benedettino. Con giurisdizione su tutta la destra del Brenta fino a Foza. Le prime notizie risalgono al 1124, quando il vescovo di Padova Sinibaldo scambiò con Tiso da Camposampiero le proprietà che il cenobio deteneva a Campese, allo scopo di fondarvi il monastero di Santa Croce.

Con il trascorrere degli anni il monastero cominciò a decadere. Nel 1402 Stefano da Carrara, amministratore della diocesi di Padova e più tardi vescovo, lo diede in commenda ai frati di Santa Maria in Vanzo. Nel 1455 fu unito all’abbazia di Sant’Eufemia di Villanova. Nei secoli successivi fu dato in commenda a varie personalità, sia ecclesiastici che laici, che ebbero diritti sulle rendite e sulla scelta dell’abate.

Successivamente il territorio fece parte della Federazione dei Sette Comuni, rientrando nel novero delle cosiddette Contrade Annesse. Presso Borgo Giara sussiste uno degli antichi cippi che ne segnavano il confine meridionale. In epoca contemporanea fu frazione del comune di Vallonara e ne seguì le sorti quando questo venne soppresso e aggregato a Marostica (1938).

Allo scoppio del primo conflitto mondiale divenne una zona di interesse logistico per l’esercito italiano. Infatti fu uno dei punti di partenza per le teleferiche che salivano verso l’altopiano di Asiago.

