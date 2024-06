Marano Vicentino: si va a scuola in bicicletta

Una giornata simbolica in cui andare a scuola su due ruote: a Marano Vicentino sarà il 6 giugno 2024, su iniziativa dell’Istituto comprensivo maranese e in particolare per volontà del Consiglio comunale dei giovani, con le loro insegnanti, che ha aderito con passione a una proposta dell’Ufficio scolastico regionale e dell’Ufficio scolastico territoriale di Vicenza, in collaborazione con la Fiab – Federazione italiana ambiente e bicicletta, e con la Società italiana di pediatria.

Giornata mondiale della bicicletta

Con l’occasione di unirsi ai festeggiamenti per la Giornata mondiale della bicicletta, che cade il 3 giugno, e nell’ambito della manifestazione nazionale “Bike to school”, l’obiettivo di questa iniziativa a Marano Vicentino è promuovere l’uso della bicicletta come mezzo sostenibile anche per andare a scuola, con risvolti positivi sulla salute dell’ambiente e delle persone.

Nell’ambito dell’iniziativa si svolgerà anche una piccola gara tra le classi della scuola secondaria: chi dimostrerà di avere più alunni e alunne in bicicletta riceverà il titolo di “classe verde”.

A sostenere la giornata c’è anche il Comitato genitori, che ne condivide obiettivi e finalità, e si sta occupando di divulgare questa occasione di educazione su due ruote.

Per saperne di più sulla Giornata della bicicletta: https://fiabitalia.it/eventi/giornata-mondiale-della-bicicletta-3-giugno-2024/.

