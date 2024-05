Maltempo: strade provinciali chiuse e a senso unico alternato

Maltempo: ancora sotto monitoraggio la situazione nel vicentino, anche se le piogge stanno dando tregua. Questa mattina sono entrati in funzione i bacini di laminazione di Caldogno e Montebello, che hanno contenuto le piene.

I tecnici di Vi.Abilità Srl sono incessantemente al lavoro per ripristinare strade e scarpate e per monitorare lo stato dei movimenti franosi in atto.

La situazione è in continua evoluzione.

Maltempo: al momento le strade provinciali chiuse a causa delle frane sono le seguenti:

– SP 38 Selva tra Trissino e Nogarole, in località Menegotti

– SP 47 Monte di Malo da Priabona a Monte di Malo

– SP 104 Calvarina in Comune di Arzignano

– SP350 Valdastico a Lastebasse, al confine con Folgaria (TN), strada chiusa dalle 20 di ieri sera fino alle 7 di mercoledì 22 maggio in conseguenza della chiusura del tratto trentino. Eventuali prolungamenti della chiusura saranno valutati dalla Provincia Autonoma di Trento in base all’evoluzione meteorologica.

Momentaneamente chiusa anche la SP 248 in comune di Sandrigo all’altezza della ditta Fitt a causa di allagamenti in corso. Le auto provenienti da Vicenza vengono dirottate verso via Chizzalunga, mentre quelle provenienti da Bassano verso Ancignano-Bressanvido.

E’ aperta a senso unico alternato la SP 246 Recoaro in ingresso a Recoaro a causa di una frana di monte con piccolo dissesto del tratto di valle.

A senso unico alternato anche la SP 124 Priabona in comune di Monte di Malo nel tratto tra Priabona e Cornedo Vicentino.

Foto di copertina: SP 124 Priabona in comune di Monte di Malo

Vicenza, 21 maggio 2024

Fonte: Provincia di Vicenza Ufficio Stampa