Malo: posa di una nuova rete di adduzione in Via Marchiori

A Malo, in Via Marchiori, si apprestano a partire i lavori per la sostituzione e posa di una nuova rete di adduzione per una estensione di circa 700 metri e con un costo complessivo di 400.000 euro.

L’attuale rete risulta sottodimensionata per le crescenti esigenze dell’area e scorre per un tratto in proprietà privata, condizione che rende più complicati eventuali interventi di manutenzione o riparazione.

L’opera che curerà Viacqua intende inoltre potenziare il sistema di adduzione che alimenta l’impianto di rilancio idrico “Peruzzi” attraverso i flussi provenienti dal rilancio “Marchiori” e che allo stato attuale funge sia da rete di adduzione che distribuzione. Nell’ambito degli interventi previsti, verranno inoltre posati ulteriori 600 metri di condotte destinata alla sola rete di distribuzione verso contrada Ceola. Saranno poi completate tutte le nuove opere di collegamento all’interno dei serbatoi. Infine, la rete così aggiornata potrà alimentare anche le condotte posate di recente sempre in contrada Ceola, nell’ambito di un altro intervento di estensione acquedottistica a servizio dell’abitato.

Malo, 27 maggio 2024

Fonte: Viacqua SpA – Ufficio Stampa Giulio Centomo