Magical Friends, la magia è per tutti: il 14 aprile al Teatro di Thiene

La magia è per tutti con i Magical Friends al Teatro Comunale di Thiene domenica 14 Aprile

Domenica 14 Aprile 2024 alle ore 17.00 il sipario del Teatro Comunale si aprirà sullo straordinario mondo della magia per due ore di spettacolo in una proposta tutta rivolta alle famiglie.

Magic Show

Questo il nome dell’evento proposto dal Comune di Thiene, porterà in scena i Magical Friends, sei maghi che si alterneranno sul palcoscenico con le loro diverse specialità.

L’arte magica dei Magical Friends

I Magical Friends sono nati circa tredici anni fa dall’unione di sei amici appassionati all’arte della prestidigitazione. Accomunati dalla passione per l’arte magica, si trovano attorno ad un tavolo in un’occasione conviviale a scambiarsi idee e a presentare svariati effetti d’illusionismo. In quel preciso istante, tra risate e stupore, si sono resi conto che ognuno di loro metteva in campo caratteristiche differenti e che studiando un buon programma avrebbero potuto creare uno spettacolo con sfumature che avrebbero dato quel tocco di meraviglia per presentare a tutto tondo “l’arte della magia”.

Difatti oggi si ritrovano a presentare in teatro i vari numeri passando dalla comicità di mago Pabloss, alla poesia delle bolle di mago Sancio, al tocco di eleganza e femminilità di Lilian, alle mille risate con Mago G, alla magia classica con mago Gian Walter, allo stupore delle grandi illusioni con mago Lucas e la sua meravigliosa assistente Sofia. Come new entry nell’allegra compagnia abbiamo un personaggio che arriva direttamente da Zelig e che condurrà e intratterrà il pubblico con la sua simpatia, Carmine Chiavazzo, in arte mago C.

Informazioni

Biglietto unico € 10,00, ridotto fino a 14 anni € 5,00.

Vendita al botteghino del Teatro da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On-line sul sito vivaticket.com (solo biglietto intero).

Vendita e prenotazioni: Ufficio Cultura negli orari di apertura al pubblico, piazza A. Ferrarin n. 1, Thiene-tel. 0445-804.745/746, cultura@comune.thiene.vi.it e teatro@comune.thiene.vi.it

Thiene, 3 aprile 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Thiene (VI)