Ludopatia: i giovani dell’istituto Rigoni Stern puntano sulla prevenzione

Ludopatia e gioco d’azzardo, l’Assemblea d’Istituto è una scommessa vinta

Dopo aver affrontato la tematica “Sport e disabilità”, nella seconda Assemblea d’Istituto i ragazzi del Mario Rigoni Stern hanno deciso di affrontare il tema della ludopatia, una piaga sempre più diffusa anche tra giovani e giovanissimi. Ospite dell’evento il matematico Paolo Canova

Un monologo interattivo per smascherare l’illusione del gioco

Nella mattinata di martedì 9 aprile presso il teatro Millepini di Asiago i Rappresentanti degli Studenti del Mario Rigoni Stern di Asiago hanno organizzato un’assemblea d’Istituto con al centro il tema del gioco d’azzardo e della ludopatia. L’esperto chiamato a dare il suo contributo è stato Paolo Canova, un matematico della società di formazione e comunicazione scientifica “Taxi 1729“, che con il progetto “Fate il nostro gioco” si occupa di sensibilizzare le persone su questi temi: Canova ha presentato l’argomento del gioco d’azzardo con un monologo interattivo in cui gli studenti dopo aver visionato alcuni video si sono cimentati nel gioco con una schedina per poi analizzare le probabilità di vittoria e perdita, scoprendo matematicamente che di fatto non si vince mai e che i giochi d’azzardo creano invece l’illusione di poter vincere facilmente.

Un’idea nata dagli studenti

L’idea è venuta dai quattro rappresentanti d’istituto dell’IIS di Asiago che per organizzare l’evento hanno collaborato con l’associazione “Occhi aperti per costruire giustizia” e con l’AUSER. Durante l’assemblea, che si è svolta in due turni (prima per i ragazzi del biennio e poi per quelli del triennio), ci sono stati gli interventi della Dott.ssa Castellan (psicologa del Servizio Dipendenze della azienda ospedaliera di Asiago) e di Oscar Mazzochin (referente regionale della campagna nazionale “Mettiamoci in gioco”) che hanno risposto alle curiosità dei ragazzi.

Assemblea ludopatia e gioco d’azzardo, c onclusioni

Alla fine l’incontro è stato molto apprezzato dagli studenti del Mario Rigoni Stern soprattutto perchè quello del gioco d’azzardo è un fenomeno che si sta diffondendo sempre di più tra i giovanissimi. Al termine dell’incontro i rappresentanti hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Asiago per aver messo a disposizione il teatro Millepini oltre che a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’assemblea.

Asiago, 26 aprile 2024

Fonte: Ufficio Stampa Istituto Superiore Asiago