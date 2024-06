Le Amiche di Anna: uomini e donne insieme contro la violenza di genere

Allo Stadio Miotto uomini e donne scendono in campo Insieme contro la violenza di genere – Le Amiche di Anna.

Uniti contrastiamo la violenza

Il titolo della manifestazione calcistica promossa domenica 16 giugno 2024 con inizio alle ore 16.30 allo Stadio “Miotto” dall’associazione Le Amiche di Anna con la collaborazione della società Calcio Thiene 1908 e il patrocinio dell’Assessorato alla Parità di Genere del Comune di Thiene.

Scenderanno in campo le squadre del Calcio Thiene 1908 88/89 “Thiene dei Record” e 23/24 e il Vicenza Calcio Femminile 23/24 in un evento presentato da Maria Luisa Duso e arricchito dalla partecipazione di ex giocatori, ex allenatori ed ex dirigenti del Thiene e del Vicenza Calcio.

Giovanna Davò

«Continuiamo il nostro impegno di sensibilizzazione della cittadinanza su un fenomeno purtroppo sempre di grande attualità – spiega la coordinatrice dell’associazione Le Amiche di Anna, Giovanna Davò -. Questa volta proponiamo un’iniziativa che vuole coinvolgere anche gli uomini. Ci capita spesso, infatti, nel corso dei nostri eventi, sentirci chiedere dagli uomini cosa possono fare concretamente per sostenerci.

Abbiamo pensato che il mondo del calcio poteva essere un bel campo d’azione per realizzare un evento in cui il maschile e il femminile giocano insieme questa partita importantissima contro la violenza di genere. Con l’aiuto prezioso e la sensibilità del Calcio Thiene 1908 e del Vicenza Calcio riusciamo a proporre a tutti un’occasione di sicuro coinvolgimento e interesse».

Sportello Donna

Il biglietto di ingresso per coloro che sono dai 16 anni in su è di 7,00 euro e il ricavato andrà, insieme a quello della vendita della t-shirt realizzata appositamente per l’occasione, allo Sportello Donna del Comune di Thiene, impegnato a promuovere negli Istituti Scolastici cittadini percorsi di informazione e prevenzione della violenza e di contrasto agli stereotipi di genere.

Anna Maria Savio

«Ringrazio Le Amiche di Anna – è il commento dell’Assessora Anna Maria Savio – per aver pensato a questa bella iniziativa che arricchisce il percorso che, insieme, Comune, Sportello Donna, Associazioni e Volontarie e Volontari, stiamo facendo con grande impegno. La strada è ancora molto lunga, come dimostrano i tristi fatti di cronaca che continuiamo a leggere.

Iniziative come quelle di domenica ci fanno bene perché ci incoraggiano a proseguire nella consapevolezza che stiamo muovendoci nella direzione giusta. Invito la Cittadinanza a essere con noi in questa partita così importante per la nostra società».

Fonte Città di Thiene – Ufficio Stampa www.comune.thiene.vi.it