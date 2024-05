Istituto Superiore Asiago: “Tra monti e pianura”

Il progetto di gemellaggio “Tra monti e pianura” delle nostre classi 1^D e di 1^E dell’indirizzo AFM si è concluso i giorni 15 e 16 aprile ricambiando la visita con l’Istituto tecnico commerciale “ Mazzotti”: i nostri ragazzi dell’Istituto Superiore Asiago ospiti dei loro coetanei trevigiani

“Tra monti e pianura”

I ragazzi delle classi 1^D e 1^E dell’ITE hanno concluso il progetto “Tra monti e pianura“ che li ha visti impegnati in un gemellaggio con due classi del “Mazzotti” di Treviso: dopo i due giorni vissuti insieme ad Asiago lo scorso febbraio, è stata la volta di ricambiare la visita e di recarsi a Treviso per vivere una serie di esperienze sportive e culturali davvero coinvolgenti.

Dopo una calorosa accoglienza da parte della Dirigente Dott.ssa Durigon e dei suoi studenti, le nostre classi hanno avuto l’opportunità di scoprire attraverso una presentazione puntuale e dettagliata le numerose risorse economiche, culturali ed ambientali della città di Treviso e provincia.

Il primo pomeriggio è stato incentrato sulla visita aziendale presso la “Ghirada”, città dello sport, voluta e costruita dalla famiglia Benetton nel 1982.

Composta da 22 ettari di spazio dedicato allo sport:

3 palestre,

5 campi da rugby,

3 campi scoperti di basket e volley,

una di beach volley,

un campo di pratica golf,

un club di fitness

una piscina scoperta

Una vera cittadella dello sport

Con all’interno un campus dove è possibile conseguire un master di primo livello in management dello sport. Con il supporto di vari coach, gli studenti si sono poi cimentati in un allenamento senza precedenti per affrontare una mini partita di rugby.

La mattina dopo le classi hanno potuto scoprire ed apprezzare le bellezze paesaggistiche del Parco del Sile dove si sono cimentate nel canottaggio, pratica molto diffusa a Treviso e oltre fonte di turismo sostenibile.

Nel pomeriggio, gli studenti della 5^ Turismo si sono impegnati a valorizzare le peculiarità architettoniche della città e a condividerle con i loro gemelli.

In conclusione, quest’esperienza, breve ma quanto mai intensa, ha favorito la socializzazione tra pari età remando tutti nella stessa direzione al fine di rilanciare gli scambi culturali, fonte di arricchimento personale nel processo formativo dei nostri adolescenti. Per tutto questo ci teniamo a ringraziare le promotrici nonchè organizzatrici del progetto ovvero le Prof.sse Paola Comis e Stefania Tanturli.

Ufficio Stampa Istituto Superiore Asiago

mail: ufficiostampa@istitutosuperioreasiago.it

www.istitutosuperioreasiago.it