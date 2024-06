ISTAT: al via l’indagine multiscopo “Famiglie e soggetti” di Thiene

Thiene: al via l’indagine multiscopo ISTAT “FAMIGLIE E SOGGETTI (FSS)

ISTAT ha dato il via all’indagine multiscopo “FAMIGLIE E SOGGETTI (FSS), attività che si concluderà nel mese di agosto 2024.

Focus su diversi aspetti:

L’indagine consentirà di approfondire la conoscenza delle strutture e delle dinamiche familiari, attraverso l’analisi di diversi eventi e aspetti del ciclo di vita degli individui. Tra questi: i rapporti interni alla famiglia, le reti di rilevazione e di sostegno, l’affidamento e la cura dei figli. Oltre a la transizione allo stato adulto, le storie e intenzioni riproduttive. Ma anche la formazione delle unioni, i percorsi lavorativi, la mobilità sociale.

L’indagine ISTAT si articola in due fasi:

L’unità campione di rilevazione è costituita da individui maggiorenni residenti (per il comune di Thiene n. 45) e la raccolta delle informazioni viene condotta in tempistica differente a seconda della tecnica di raccolta dati. l’individuo è chiamato a compilare un questionario online (dal 20.05 al 13.07.2024). Chi non avesse risposto o avesse fornito risposte parziali sarà contattato dai rilevatori incaricati dal Comune per conto di ISTAT, che si recheranno presso il domicilio per procedere all’intervista faccia a faccia (dal 24.06.2024 al 04.08.2024).

Si precisa che i rilevatori incaricati al momento dell’intervista dovranno esibire sempre un tesserino dove è riportato il timbro del Comune, il nome e cognome.

Si evidenzia che per questa indagine l’Ufficio Statistica del comune di Thiene è direttamente coinvolto ed è disponibile per i cittadini che volessero avere conferme o rassicurazioni ai numeri 0445/804971-878 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00.

Thiene, 18 giugno 2024

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa

