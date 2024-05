Il festival della Musica di Isola Vicentina il 27-28-29 Giugno “ISOLA LIVE FESTIVAL 2024” – 6a edizione.

GIOVEDI 27 giugno

Isola Vicentina

FILM SOTTO LE STELLE

Il giovedì sera sarà dedicato all’introduzione del tema di quest’anno, ovvero come la musica Rock si è evoluta dagli anni 70 agli anni 90. la sera ci sarà un intervento di un noto critico musicale che farà un intervento introduttivo ed esplorerà il trentennio musicale. Dopo l’intervento sarà proiettato sul palco all’aperto, il Film “Bohemian Rapsody” che diventa il momento in cui, grazie alla visione della crescita ed evoluzione della band, sarà possibile risentire il trentennio appena descritto.

Il bar sarà aperto nella formula “Apericena” ovvero bibite e stuzzichini per godersi l’intervento e il film.

VENERDI 28 giugno

PINK FLOYD & DJ EXPERIMENT

Il venerdì inizia con una esibizione live che riproporrà la musica dei Pink Floyd seguendo il fil rouge innescato il giovedì, seguendo una linea melodica artistica dove ogni brano avrà una sua collocazione temporale/logica. Seguirà un esperimento musicale in cui un DJ sarà accompagnato della sua esibizione da una batteria elettronica e da un sassofonista che faranno improvvisazioni e interventi durante tutta la serata.

Cucina aperta con panini e altre specialità a Km zero, solo materie prime del paese

SABATO 22.o.29 Giugno

LABORATORI MUSICALI / FREESTAGE / JAM SESSION

Il sabato verranno proposti i laboratori musicali per bambini e ragazzi, avvicinamento alla musica con scuole e professionisti che si occuperanno di far “sentire” le proprie emozioni canalizzandole con strumenti musicali semplici e ritmici.

Sarà presente il freestage, piccolo palco dedicato ai cantautori, libere esibizioni live. Ci sarà la sera il DRUM CYRCLE, un grande cerchio dedicato alle percussioni per suonare tutti insieme alimentati da un grande maestro di percussioni!

La Banda di Isola in concerto, immancabile esibizione della Nostra Banda! E poi sarà il momento della grande JAM Session, oltre 20 musicisti si alterneranno sul palco per suonare una scaletta di brani costruita appositamente per ripercorrere il trentennio Rock 70/80/90. a chiudere DJ Set.

Cucina aperta con panini e altre specialità a Km zero, solo materie prime del paese

BUONA MUSICA!

Isola Live Festival mail: isolalivefestival@gmail.com

tel: 3336700353

facebook: @isolalivefestival