Incidente ad Arzignano auto abbatte albero e si ribalta: ferito l’uomo

Incidente ad Arzignano, perde il controllo dell’auto e si rovescia: un uomo ferito

Alle 13:20, di martedì 10 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via del Lavoro ad Arzignano per un’auto finita rovesciata dopo aver abbattuto una un albero a bordo strada: ferito il conducente.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il conducente venuto fuori autonomamente è stato assistito dal personale sanitario del Suem.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Arizignano, 9 aprile 2024

Fonte Vigili del fuoco Ufficio Stampa

