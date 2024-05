“Imprese Responsabili”: convegno per il benessere della comunità

“Imprese Responsabili”: a Marano Vicentino il primo incontro dedicato agli imprenditori e agli artigiani per riflettere insieme sul tema della responsabilità sociale d’impresa e il benessere della comunità

Si è svolta martedì 7 maggio 2024 la prima conferenza-aperitivo “Imprese Responsabili” organizzata dall’Assessorato alle Attività produttive e dedicata agli imprenditori e agli artigiani maranesi. Numerosa la presenza degli operatori economici, che si sono riuniti nella sala consiliare delle Ca’ Vecie.

“Imprese Responsabili”: i relatori del convegno-aperitivo

L’incontro, che ha avuto per relatori Andrea De Colle, Project Manager dell’Assocazione Animaimpresa, e Romina Noris, esperta in sostenibilità di impresa ESG per le PMI, è nato per promuovere il dialogo tra l’Amministrazione e gli attori economici locali, con l’obiettivo di collaborare proficuamente per il benessere della comunità.

Scambio e incontro tra amministrazione ed imprese locali

Per l’amministrazione questo primo appuntamento è stato un’occasione di scambio e incontro: l’avvio di un percorso di valorizzazione e promozione delle imprese locali. Animaimpresa, associazione nata da una rete di imprenditori friulani, è un buon esempio di come sia possibile, grazie al fare rete tra operatori, creare occasioni di crescita sostenibile tanto per le aziende quanto per i territori all’interno dei quali le aziende operano. Il Comune intende infatti avviare e tenere vivo un dialogo fatto di ascolto e opportunità di approfondimento, nella prospettiva che oggi fare impresa significhi contribuire ad arricchire il territorio non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale, ambientale, culturale e relazionale.

I ringraziamenti al termine della conferenza

Un ringraziamento speciale va al Distretto Urbano del Commercio “Marano Vicino”, che ha offerto un momento conviviale al termine della conferenza, e in particolar modo al Ristorante La Caregheta, al Bar Tabaccheria Al Pozzo e all’Atelier Nativa. Nel Comune di Marano Vicentino, infatti, si è avviato dal 2022 anche un percorso di costruzione di una rete di commercianti, con l’obiettivo di sostenere e promuovere gli acquisti locali e mettere a sistema proposte ed iniziative per il territorio.

Marano Vicentino, 9 maggio 2024

Fonte: Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino (VI)