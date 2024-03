Storico riferimento per il turismo della città e della provincia di Vicenza

Il sindaco Giacomo Possamai ricorda Vladimiro Riva con queste parole:

«Con Vladimiro Riva se ne va un protagonista della storia politica e culturale vicentina. Riva è stato il vero artefice del rilancio di Vicenza e provincia a livello turistico, quale meta di rilevantissimo interesse culturale per i turisti italiani e stranieri. Lo ha fatto grazie ad una delle sue più brillanti intuizioni. Creare un consorzio “ad hoc” per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze del territorio vicentino in campo architettonico, culturale, storico ed enogastronomico.

Vladimiro Riva

Vicenzaè è stato un punto di riferimento per tutte le amministrazioni che si sono succedute dal 1991 ad oggi, con cui Riva ha sempre dialogato in maniera autorevole, competente e appassionata.

Nel ultimi mesi Vladimiro Riva si era fortemente speso per promuovere la candidatura del Teatro Olimpico a monumento nazionale. Una battaglia che oggi, più che mai, abbiamo il dovere di portare avanti per coronare questo suo ultimo sogno.

Porgo le mie sentite condoglianze ai familiari e a tutti coloro che hanno avuto modo di collaborare con Vladimiro, certo che saranno sempre fieri di un uomo che tanto si è speso nella passione di una vita, la sua città, investendo tempo ed energie».

Ufficio Stampa Comune di Vicenza