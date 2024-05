“Il Paese che educa” sempre più green: a maggio focus sulla sostenibilità

“Il paese che educa”: l’arrivo della primavera scandisce il ritmo del progetto maranese, che questo mese si focalizza sulla sostenibilità

Rispetto verso l’ambiente e cittadinanza sostenibile: sono queste le tappe de “Il paese che educa” che vedranno coinvolta la comunità nel mese di maggio. Il progetto, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e avviato dal Comune di Marano Vicentino in collaborazione con le cooperative Samarcanda onlus e Radicà onlus, prosegue il suo cammino lungo il sentiero tracciato dal Patto Educativo Territoriale.

I nuovi appuntamenti green a maggio

Dopo aver analizzato tematiche relative alla violenza di genere e all’educazione digitale, il viaggio continua con nuovi appuntamenti, coordinati dalle guide naturalistico ambientali Francesco Busato ed Emilio Tagliapietra. Dopo il laboratorio svolto domenica 5 maggio nel Parco della Solidarietà, la sera di mercoledì 8 maggio, presso la Biblioteca civica, si terrà un meeting informativo per promuovere la sostenibilità ambientale. L’appuntamento, destinato a insegnanti, educatori e amministratori, si terrà dalle 20 alle 22. Mercoledì 15 maggio, sempre dalle 20 alle 22, è stata inoltre organizzata un’uscita in campagna alla scoperta dei rapaci, rivolta a tutta la comunità adulta. Per la partecipazione all’iniziativa è richiesta l’iscrizione al link https://bit.ly/3JEQUF5, in quanto i posti sono limitati, e il ritrovo sarà in piazzetta di San Pietro.

Gli appuntamenti del mese di maggio sono organizzati da Biosphaera, cooperativa sociale che si impegna a promuovere la sostenibilità ambientale attraverso l’educazione scientifica, esperienze laboratoriali e di valorizzazione del territorio.

“Il paese che educa” i partner del progetto

Si ringraziano i numerosi Partner del progetto: AmbarabàCiccìLibrò, Associazione Gruppo Impegno Sociale GIS Marano APS. Ma anche Cooperativa Culturale Cinema Campana, Costruzioni Meccaniche Sottoriva SPA, Gruppo Escursionisti Maranesi. inoltre, l’Istituto Comprensivo di Marano Vicentino, ODV Marano Solidarietà, Parrocchia Santa Maria Annunziata. Si ringraziano anche, Pro Marano, Raggio di Sole ODV, Spazio Culturale Rizzato, Viviamo Marano e SSDARL Alto Accademy.

Marano Vicentino, 7 maggio 2024

Fonte: Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino (VI)