HRB Hockey Roller Bassano ospita “Un match per lo sport” tra i candidati sindaco

La società HRB Hockey Roller Bassano ospiterà il 19 maggio 2024 “Un match per lo sport”: un confronto a ritmo serrato tra i candidati sindaco della Città di Bassano, che si esprimeranno sulle prospettive dello sport in città, rispondendo ai quesiti che più stanno a cuore alle società sportive bassanesi.

L’appuntamento è per il 19 maggio 2024 in via L. Manara n.5 a Bassano del Grappa (c/o area Caneva): dalle 9 alle 11, i 5 candidati alla poltrona di primo cittadino alle amministrative del 9 e 10 giugno saranno chiamati a rispondere ad una serie di quesiti che porranno al centro le prospettive dello sport a Bassano.

140 associazioni sportive

Bassano del Grappa conta ben 140 associazioni sportive attive nelle più svariate discipline. Dalle più giovani alle più storiche, tutte giocano un ruolo fondamentale nella formazione e nella crescita degli atleti che coinvolgono. Lo sport rappresenta uno strumento riconosciuto di sostegno alla crescita evolutiva dei più giovani. Un’irrinunciabile opportunità di aggregazione e socializzazione per tutti.

É per questo che le società sportive bassanesi hanno ritenuto importante mettere proprio lo sport al centro del dibattito politico in vista delle elezioni che si terranno tra poco più di un mese.

Hanno confermato la propria presenza tutti e 5 i candidati a Sindaco per il rinnovo del consiglio comunale: Roberto Campagnolo, Nicola Finco, Roberto Marin, Elena Pavan e Gianni Zen.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Barbara Todesco, che girerà ai convenuti le domande poste dalle società sportive.

Scopo dichiarato del match

Mettere i candidati Sindaco a confronto in stile sportivo, con le regole proprie del campo da gioco. Una campana scandirà il tempo delle risposte. La giornalista sarà nei panni dell’arbitro e le società sportive avranno il ruolo dei tifosi, vestiranno i propri colori sociali ma con un obiettivo comune in mente: portare avanti insieme le istanze dello sport bassanese.

La manifestazione sarà ospitata nella propria sede in area Caneva dalla società sportiva dilettantistica Hockey Roller Bassano, che al termine offrirà un piccolo rinfresco. L’evento è aperto al pubblico.

3 maggio 2024

HRB Hockey Roller Bassano

Premio Tiezzi Miglior Settore Giovanile d’Italia

stagione 2021-2022 e 2022-2023