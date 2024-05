Green Contest 2024: classe 5IB dell’Istituto Tron Zanella di Schio

Agli studenti del progetto vincitore un premio di 500 euro – Green Contest 2024 – Consegnato oggi agli studenti della Classe 5IB dell’Istituto Tron Zanella (Liceo scientifico scienze applicate) di Schio un maxi-assegno da 500 euro.

Green Contest 2024

Il team del Tron Zanella ha ricevuto il premio per il terzo posto conquistato al Green Contest 2024, seconda edizione del concorso dedicato all’ideazione di progetti sostenibili realizzato da ITS Red Academy.

Il contest ha coinvolto le classi quarte e quinte di 18 istituti superiori di tutto il Veneto. Sono state valutate le 45 proposte presentate dai team partecipanti. I ragazzi dell’istituto di Schio hanno presentato un progetto dal titolo “Green Stops”. Incentrato sull’idea di realizzare strutture definite “Alberi liquidi”. Un nuovo modello di fermata del bus sostenibile, che presenta una parete con una vasca contenente microalghe con la funzione di purificare l’aria.

Cristiano Perale

Il presidente di Its Red Academy, Cristiano Perale, ha commentato l’idea dei ragazzi del Tron Zanella. “Ringrazio i professori e gli studenti per aver aderito a questo contest. Il progetto del team di Schio è molto interessante- ha dichiarato il presidente Perale-. Le idee dei ragazzi che hanno partecipato al contest sono una dimostrazione del fatto che è sempre utile stimolare la progettualità dei giovani studenti. Studenti che sono in grado di proporre modelli sempre più sostenibili e innovativi”.

La valutazione degli elaborati si è articolata in due fasi.

Dopo una prima analisi dei criteri di originalità, attinenza al tema, impatto applicativo del lavoro e attenzione alla realtà territoriale, è stata monitorato il numero di visualizzazioni e condivisioni dei vari progetti, caricati sul canale Youtube di ITS Red.

Il contest è stato realizzato da ITS Red in collaborazione con gli istituti del Veneto.

