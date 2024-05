Giro d’Italia: brunch in Rosa a Bassano del Grappa con Coldiretti

Giallo e Rosa, colori vincenti. Coldiretti accoglie la 20a tappa del Giro d’Italia

Sabato 25 maggio a Bassano del Grappa alla Scuola Vittorelli brunch in rosa all’insegna del territorio

Gli atleti che si rispettano fanno dello sport, della salute e del benessere i loro imperativi. I ciclisti ne sono un chiaro esempio: sabato 25 maggio saranno i protagonisti della 20a tappa del 107° Giro d’Italia che farà tappa a Bassano del Grappa.

Giro d’Italia a Bassano: Coldiretti esulta, “Festa del Made in Italy!”

L’attesa per il Giro d’Italia a Bassano del Grappa cresce. Questo evento, come sottolinea Coldiretti Vicenza, rappresenta un’importante opportunità per avvicinare le persone allo sport ma anche a rafforzare il legame con il territorio. Fare il tifo per i nostri atleti riempie di gioia e Coldiretti, con Campagna Amica, non mancano mai in queste occasioni di far sentire la propria presenza e tenere alta la bandiera del Made in Italy”.

Brunch in Rosa a Bassano con la Dieta Mediterranea

Sabato 25 maggio, dalle 9 alle 18, alla scuola Vittorelli di Bassano del Grappa, in piazzale Trento 71, in occasione dell’evento “Brunch in Rosa: salute e benessere con i prodotti del territorio” sul podio salirà la vincitrice incontrastata dell’italianità, la Dieta Mediterranea.

L’evento è promosso da Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra Vicenza, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza. A cura dell’Agriturismo El Gran di Villaverla e prevede un Agri-aperitivo. Verranno offerti i prodotti del territorio, per celebrare la sinergia tra Dieta Mediterranea ed attività fisica.

Vicenza, 23 maggio 2024

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista