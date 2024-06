Gambellara: aula scuola Sandri intitolata a Padre Ottorino Maule

Gambellara l’aula polivalente della scuola “Sandri” intitolata a Padre Ottorino Maule Martire missionario in Burundi

Intitolata a padre Ottorino Maule, martire missionario in Burundi, l’aula polivalente della scuola secondaria di primo grado “Sandri” di Gambellara, il paese che gli ha dato i natali. La cerimonia si è svolta nella mattinata di lunedì 27 maggio all’interno del polo scolastico di via Borgolecco. Erano presenti: il sindaco, Michele Poli, gli assessori Maria Rosa Sordato e Francesco Ortolan. Oltre al dirigente scolastico Gigliola Tadiello, dei rappresentanti della congregazione dei padri Saveriani di Vicenza e Parma. Non mancavano neppure i familiari, le sorelle suor Urbanina e Carmela, i nipoti Ottavio Framarin ed Eugenia Framarin. Prente anche il pronipote Francesco Framarin, che abitano in paese. Davanti a loro i ragazzi che frequentano la scuola. A tagliare il nastro la sorella Carmela.

Le parole dell’assessore Maria Rosa Sordato

“L’aula polivalente è stata la prima sede della biblioteca comunale – ha spiegato l’assessore a istruzione e cultura, Maria Rosa Sordato –. E, il fatto di intitolare quel luogo a padre Ottorino ha la valenza tutta particolare di sottolineare che solo la piena conoscenza porta alla giustizia e alla pace duratura tra le persone e i popoli”. L’intitolazione dell’aula polivalente alla “Sandri” conclude un percorso di educazione civica iniziato lo scorso anno dalla scuola e dagli stessi alunni in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il sindaco di Gambellara Michele Poli aggiunge:

“Padre Ottorino Maule – ha affermato il sindaco, Michele Poli – è stato un uomo votato alla pace fino alla fine. Rappresenta un orgoglio che sia nato nel nostro paese, il suo è un esempio da tener vivo e presente oggi e tra le nuove generazioni”.

Toccante il momento in cui il nipote Ottavio Framarin ha letto alcune delle lettere scritte da padre Ottorino ai familiari e riportato i ricordi personali ripercorrendo la vita di padre Maule da giovane studente a missionario in Burundi, impegnato in opere caritative e soprattutto testimone diretto di ingiustizie e soprusi sempre apertamente denunciati pur sapendo di mettere a repentaglio la propria vita, in quel martoriato Paese africano, anche nei momenti più terribili della guerra civile e del genocidio tra Tutsi e Hutu rimanendo consapevole che non c’è pace senza giustizia.

Fu trucidato dai soldati il 30 settembre del 1995 a Buyengero a 53 anni assieme al confratello padre Aldo Marchiol e alla volontaria laica Catina Gubert. Una delle frasi che era solito pronunciare era: “Insieme per promuovere la giustizia, il perdono e la pace”. E’ stato per due volte superiore regionale d’Italia dei Saveriani. Ne è in corso il processo di beatificazione. A conclusione della cerimonia lo svelamento della targa commemorativa corredata della foto di padre Ottorino.

Gambellara, 1 giugno 2024

Fonte: Comune di Gambellara – Ufficio Stampa Matteo Guarda giornalista