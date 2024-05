Gallio: mostra espositiva “AGRIGHEL”

AGRIGHEL – Il programma della due giorni (18-19 maggio) a Gallio, con Mostra espositiva di macchine agricole e forestali di montagna e lo spettacolare carving show di motoseghe.

È ufficiale il programma di Agrighel di sabato 18 e domenica 19 maggio, la mostra-mercato per gli appassionati di macchine agricole e forestali di montagna nella splendida cornice di Gallio, sull’Altopiano dei 7 Comuni, quest’anno arrivata alla decima edizione.

Sabato 18 maggio

Inaugurazione alle 00 delle aree espositive. In Piazza Italia (15.30) competizione

“Un Gallo per Gallio”: gara-raduno di scultori di carving di motosega

Musica e intrattenimento, e al parcheggio Ghelpach stand gastronomico (ore 00)

Esposizione permanente

di grandi macchinari agricoli e agro-industriali con dimostrazioni pratiche

Nelle vie del centro storico Mostra-mercato di artigianato con artigiani e scultori

In Piazzetta Sesto Alpini e Cineghel Agrilandia (dalle 15:30): gonfiabile e intrattenimento per bambini

Domenica 19 maggio

Apertura delle aree espositive e mostra mercato (ore00)

Al parcheggio Ghelpach, alle 00, intrattenimento musicale con Radio Stella e stand gastronomico

In Piazza Italia (ore 10.30) tappa del Campionato internazionale di Pentathlon del Boscaiolo a cura della Federazione Italiana Boscaioli

a cura della Federazione Italiana Boscaioli Piazzetta Sesto Alpini – Agrilandia: Laboratorio di pittura e assemblaggio con lavoretti in legno per bambini (10.30-12.30/15.00-17.00 e gonfiabile

In Piazza Italia alle 17.00 Sfilata dei Bovari del Bernese con i tipici carrettini . Alle 18.00, premiazioni del Pentathlon del Boscaiolo

. Alle 18.00, Al Parcheggio Ghelpach alle 30 estrazione della lotteria “Indovina il peso del Soco”.

Saluti Istituzionali e chiusura delle aree

Cos’è Agrighel

Quest’anno è la 10a edizione di “Agrighel”, manifestazione che si tiene lungo le piazze e le vie di Gallio.

Si tratta di una Mostra espositiva di macchine agricole e forestali di montagna che riunisce gli amanti di questo settore. Ospita macchine agricole e forestali di varia tipologia dedicate all’agricoltura montana: macchinari per il lavoro boschivo, molteplici varietà di trattori e mezzi agricoli oltre a una ricca esposizione di piante e fiori.

L’Edizione del 2024 vede una serie di novità a partire dal Carving Show di Motoseghe: la competizione “Un gallo per Gallio” che impegna 10 scultori di carving (sabato pomeriggio) nella realizzazione di opere, giudicate poi da una giuria d’eccezione.

Altra novità del 2024

La tradizionale tappa di Pentathlon del Boscaiolo quest’anno diventa una Competizione Internazionale con professionisti di prim’ordine all’opera!

La mostra mercato coinvolge Piazza Italia e tutte le vie e piazzette laterali del centro storico di Gallio, dove trovano posto stand di espositori provenienti da tutta Italia, nonché artigiani e piccoli produttori locali. Non mancano appuntamenti con intrattenimento musicale, enogastronomico e l’estrazione a premi.

Agrighel si evolve ogni anno e diventa non solo esposizione di mezzi e attrezzature tra le più moderne disponibili sul mercato, ma mira sempre più a far conoscere ai non addetti ai lavori il mondo agricolo attraverso dimostrazioni pratiche, esposizioni e attività coinvolgenti.

L’obiettivo è sia creare un punto di contatto tra utenti e commercianti, tra espositori e visitatori, che coinvolgere i turisti con l’intento di renderli partecipi delle prospettive di sviluppo nell’ambito dell’agricoltura montana.

Organizzata dal Comitato Organizzatore di Gallio (Col), in collaborazione con il Gruppo Cacciatori Ghel Jaeger, la manifestazione è patrocinata anche dall’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

Gallio (VI), 10 maggio 2024

Maggiori informazioni: www.gallio.it tel. 0424-447919

Fonte Eliana Camporese