GAL Montagna Vicentina: eventi, iniziative, bandi in pubblicazione – n. 7 / 2024

OPPORTUNITA’ E FINANZIAMENTI PER I GIOVANI

Incontro a Valdagno 12 giugno 2024

Continuano le attività sul territorio per promuovere il Programma di Sviluppo Locale “Montagna VIVA: insieme per il nostro domani” 2023/2027. Il prossimo appuntamento sarà a Valdagno mercoledì 12 giugno, organizzato in collaborazione con il Progetto Giovani Valdagno per una serata dedicata interamente ai giovani, un pubblico su cui il Gal Montagna Vicentina vuole investire molto, perché rappresenta il futuro delle zone rurali e una soluzione allo spopolamento della montagna.

Sarà l’occasione per presentare l’ente, le sue finalità e come opera nel territorio.

Inoltre saranno raccontate le nuove opportunità di finanziamento dedicate ai giovani che vogliono fare impresa all’interno dei comuni dell’area. Durante l’incontro sarà presente anche Avepa Vicenza per analizzare gli aspetti tecnici per la presentazione delle domande.

L’appuntamento è per il 12 giugno in via Petrarca n.10 a Valdagno (VI) alle ore 20.00. L’ingresso è gratuito ma è richiesta l’iscrizione al seguente link

Bandi approvati e proposte di bando presentate

Nell’ultima seduta del 6 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina, ha approvato in via definitiva il primo bando del PSL 2023-2027 “Montagna VIVA: insieme per il nostro domani” 2023/2027.

Il bando approvato è ISL04 e nasce per favorire interventi innovativi per migliorare la vivibilità e l’abitabilità per i residenti, rafforzando i servizi di base alla popolazione delle aree rurali, creando spazi per migliorare l’aggregazione e l’inclusione e potenziando servizi per le persone fragili.

Si prevede la pubblicazione del bando per fine giugno che resterà in pubblicazione per 150 giorni.

Il testo completo del bando, la scadenza e tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione saranno reperibili e scaricabili nei prossimi giorni sul sito alla sezione “Bandi”.

Il Consiglio di Amministrazione ha presentato inoltre le seguenti proposte di bando che andranno in pubblicazione nelle prossime settimane:

– ISL02 – Avviamento di attività extra agricole: con un premio forfettario di 12.000 euro a favore dell’avvio di una micro o piccola impresa non agricola;

– ISL04 – Bando a regia riservato al progetto di Comunità “Dal Curare al Prendersi Cura” (al link il dettaglio).

Il 23 maggio ad Asiago l’Avvio della programmazione PSL 23/27

Il 23 maggio scorso ad Asiago si è tenuto l’evento di avvio del Programma di Sviluppo Locale “Montagna VIVA: insieme per il nostro domani” 2023/2027, un appuntamento di grande importanza per il territorio di riferimento del GAL Montagna Vicentina. L’incontro ha visto la partecipazione di numerose persone, tra cui rappresentanti delle istituzioni, operatori del settore e cittadini interessati.

InformaGAL Maggio

Continuano le nostre pillole di “InformaGAL” contenuti settimanali divulgati sui social con alcune informazioni sui bandi a sostegno di potenziali beneficiari. Nel mese di maggio ci siamo dedicati alla promozione dell’intervento ISL03 incentrato sullo sviluppo di attività extra agricole esistenti nelle aree rurali.

Nelle scorse settimane abbiamo pubblicato diversi post online raccontando gli obiettivi dell’intervento, descrivendo i potenziali beneficiari, spiegando il tipo di sostengo economico previsto dal bando e concludendo con alcune indicazioni per essere ammessi.

Seguiteci sui nostri canali social Facebook e Instagram e restate aggiornati sulla pagina dedicata del PSL 2023-2027 nel sito.

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE DI GIOVANI UNDER 35 AL LABORATORIO LIMINAL EMBASSY

Il Laboratorio Liminal Embassy, è uno dei sei laboratori candidati per l’edizione 2024 del Forum LEADER, promosso dal GAL Castelli Romani e Monti Prenestini in collaborazione con l’Associazione Liminal. Questo laboratorio ha ricevuto l’adesione di altri 17 GAL italiani (tra cui il GAL Montagna Vicentina), il laboratorio si concentra su competenze digitali, valorizzazione del capitale umano e formazione “learn by doing”. I partecipanti potranno contribuire a sfide significative e migliorare le comunità locali. Candidature aperte fino al 15 luglio 2024. Scopri di più e unisciti a noi:

Fonte GAL Montagna Vicentina