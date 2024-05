Finco: con l’arrivo in coalizione di Noi Moderati la coalizione si allarga

“L’arrivo in coalizione di Noi Moderati è un altro passo avanti per l’allargamento dell’alleanza che mi sostiene” – ha dichiarato oggi il candidato sindaco Nicola Finco –

Nicola Finco

“Dopo Lega, Forza Italia, Democrazia Cristiana e Italia Viva, diamo il benvenuto anche a Noi Moderati.

Abbiamo condiviso programmi e priorità e Agenda Urbana per la città, in particolare, abbiamo in corso una riflessione sul futuro non più rinviabile di via Angarano, che sta diventando la quarta piazza di Bassano e deve trovare il giusto equilibrio tra parte commerciale e parte residenza.

Oltre al tema di Palazzo Bonaguro per il quale non è più rimandabile la messa in sicurezza successivamente alla quale ci attiveremo per una riqualificazione complessiva che comprenderà anche il brolo. Per dare respiro al commercio di vicinato, una delle priorità per la quale servirà trovare una soluzione fin dai primi mesi di amministrazione, sarà la realizzazione di nuovi posti auto in destra Brenta”.

Chiara Senni

“Nicola Finco è il candidato sindaco giusto per Bassano” – ha aggiunto la coordinatrice provinciale di Noi Moderati, Chiara Senni – “con lui ci siamo confrontati positivamente sul programma e siamo certi che l’esperienza in Consiglio Regionale sarà un significativo valore aggiunto al futuro della città.

Nicola non mette in campo solo la sua competenza e il suo consenso, ma un percorso da amministratore del Veneto che nessuno fra i candidati in campo ha la possibilità di mettere a disposizione.

Con lui Bassano potrà fare, davvero, quel salto di qualità che attende da anni”. Presenti alla conferenza stampa anche i due candidati di Noi Moderati che confluiranno nella lista Finco Sindaco: Alberto Cerantola e Marco Fantinato, entrambi laureati in economia e responsabili commerciali di due importanti aziende del territorio.

Nicola Finco Ufficio Stampa