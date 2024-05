FIDAPA BPW ITALY, Sezione di Vicenza: la Cerimonia delle Candele

La sezione vicentina dell’associazione internazionale FIDAPA BPW Italy organizza l’annuale Cerimonia delle Candele: si svolgerà lunedì 20 maggio 2024 a Villa Michelangelo ad Arcugnano (VI).

L’evento sarà preceduto da un Business Cocktail aperto a socie e amici. Ospite la Dott.ssa Tiziana Agostini.

Dedica come ogni anno un appuntamento a tutte le socie e agli amici per condividere i valori dell’Associazione e accogliere le nuove associate. L’evento, la Cerimonia delle Candele, si svolgerà lunedì 20 maggio 2024 a partire dalle ore 18:30 presso Villa Michelangelo ad Arcugnano (VI).

La cerimonia sarà preceduta da un Business Cocktail, un momento di networking e condivisione, seguito dall’intervento della Dott.ssa Tiziana Agostini, ospite speciale per l’occasione.

La Dott.ssa Agostini, nota per essere la prima donna nominata Presidente della Confraternita del Baccalà alla Vicentina, ha già ricoperto il ruolo di Governatore Distretto Rotary 2060 anno 2022/2023 e di Assessore alle Attività culturali del Comune di Venezia, oltre ad essere filologa e saggista.

Per informazioni e per partecipare all’iniziativa: fidapavicenza@gmail.com oppure Whatsapp +39 338 9377029

L’occasione fa parte del nuovo programma avviato dall’associazione, ricco di attività culturali, di carattere storico, finanziario, giuridico e diritto alla salute. FIDAPA BPW Italy, fin dalla sua fondazione, si occupa di sostenere e coordinare le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

Si tratta di un’associazione alla quale sono iscritte in Italia circa 10.000 Socie e aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). È articolata in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti. Nasce in Italia nel 1945.

Vicenza, 14 maggio 2024

