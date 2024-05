Festival Biblico 2024: Linfa dell’Ulivo

Linfa dell’Ulivo – Focus sulle Terre bibliche che si terrà durante il Festival Biblico 2024.

Torna una nuova edizione di Linfa dell’Ulivo-Focus sulle Terre Bibliche organizzato dalla Fondazione Homo Viator-San Teobaldo della Diocesi di Vicenza.

Tre gli appuntamenti:

Arzignano Venerdì 24 maggio

Vicenza Sabato 25 e Domenica 26 maggio.

(Ingresso gratuito, senza prenotazione)

Linfa dell’Ulivo è un Focus di approfondimento sulle Terre Bibliche – Turchia, Cipro, Libano, Israele/Palestina, Egitto, Giordania, Siria, Iran e Iraq – e ha come obiettivo generale la conoscenza, la ricerca, l’aggiornamento e l’approfondimento con particolare interesse verso questi Paesi.

Quest’anno, a partire dal tema generale del Festival Biblico dedicato ad Agape, (https://www.festivalbiblico.it/edizione/festival-biblico/2024/), desideriamo mettere in evidenza il Centenario dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, ideato nel 1901 dalla Custodia di Terra Santa come centro didattico e di ricerche, cominciando stabilmente le sue attività nel 1924 (www.sbf.custodia.org).

Questa istituzione accademica è riconosciuta come Facoltà di Scienze Bibliche ed Archeologia e come centro di ricerche si dedica allo studio dell’archeologia biblica, in particolare alla riscoperta dei Luoghi Santi del Nuovo Testamento e della Chiesa primitiva in Terra Santa e nel Medio Oriente, allo studio delle fonti letterarie e all’illustrazione della storia dei santuari della Redenzione.

Saranno presenti alla Linfa dell’Ulivo alcuni dei docenti dello Studium Biblicum Franciscanum e alcuni collaboratori. Verrà offerto al pubblico un ampio aggiornamento biblico, archeologico e teologico sia legato al tema del Festival Biblico sia nell’orizzonte della Terra dove Dio rivela il suo amore, titolo generale della tre giorni.

Programma

Venerdì 24 maggio 2024

Ore 20,30. Arzignano, Chiesa di San Rocco (Via B. Meneghini, 69)

“La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore” (Osea 2,16)

prof. don Gianantonio Urbani, Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme

Di quale amore è abitato l’uomo? (Gv 21)

don Raimondo Sinibaldi, presidente Fondazione Homo Viator-San Teobaldo

Sabato 25 maggio 2024

Ore 16. Vicenza, Palazzo Opere Sociali (Piazza Duomo, 2)

Le più grandi scoperte di archeologia biblica. I 100 anni dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme

prof. p. Claudio Bottini, decano emerito Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme

Amati amanti. L’amore umano e divino nel Cantico dei Cantici

prof. p. Massimo Pazzini, decano emerito Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme

Domenica 26 maggio 2024

Ore 16. Vicenza, Palazzo Opere Sociali (Piazza Duomo, 2)

Il luogo dell’amore di Dio tra dolore e dono

Gli scavi recenti nella basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme

prof. p. Amedeo Ricco, Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme

Reinterpretare Qumran a partire dall’archivio di fra Augusto Spijkerman

prof. Bruno Callegher, Università di Trieste. Collaboratore dello Studium Biblicum Franciscanum

L’amore per la Terra Santa del popolo vicentino

Uomini e donne pellegrini nella terra di Dio per due millenni

don Raimondo Sinibaldi, presidente Fondazione Homo Viator-San Teobaldo

Mostra commemorativa

Numerosissimi sono stati i Luoghi studiati e le ricerche pubblicate in cento anni di attività.

Per onorare questo traguardo, presso il Palazzo delle Opere Sociali sito in piazza Duomo a Vicenza, sarà allestita una mostra commemorativa dal titolo: «Ciò che abbiamo udito, veduto e toccato ve lo annunciamo».

La mostra sarà inaugurata lunedì 20 maggio alle ore 17.30 e rimarrà aperta fino al 30 maggio.

Se le primizie sono sante, lo sarà anche l’impasto; se è santa la radice, lo saranno anche i rami.

Se però alcuni rami sono stati tagliati e tu, che sei un olivo selvatico, sei stato innestato fra loro, diventando così partecipe della radice e della linfa dell’olivo, non vantarti contro i rami!

Se ti vanti, ricordati che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te». (Rm 11,16-17)

La Fondazione Homo Viator-San Teobaldo

Inserita nella Diocesi di Vicenza, dal 1995 pensa, propone e organizza iniziative di carattere formativo e culturale ad ampio raggio sul mondo biblico e in particolare sui luoghi della rivelazione biblica, per arricchire e sostenere la vita di fede del pellegrino in cammino.

I nostri pellegrinaggi si rivolgono a laici, credenti, non credenti, preti, religiosi, a persone in ricerca, che stanno riconsiderando la loro vita, a coloro che vogliono darsi del tempo per mettere a fuoco alcune questioni che stanno a cuore.

Offre delle opportunità significative a tutti coloro che vogliono riscoprire la bellezza e il valore della Parola, a chi vuole dare ragione storica della propria fede tramite la visita di luoghi importanti che certificano storicamente la vita di Gesù, degli apostoli, dei profeti, dei re, dei popoli e quei luoghi nei quali l’uomo si è confrontato con culture e culti diversi per un confronto costruttivo, dal punto di vista umano e spirituale.

